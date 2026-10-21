Manno saluta lo storico segretario comunale
Dal primo novembre il suo posto di Paolo Vezzoli sarà occupato da Maurizio Maccanelli.
MANNO - Dopo 39 anni al servizio di Manno, di cui 36 nel ruolo di segretario comunale, Paolo Vezzoli si prepara ad andare in pensione. Concluderà la sua carriera professionale alla fine del 2026, anticipando di alcuni mesi il pensionamento.
Dal primo novembre il suo posto sarà occupato da Maurizio Maccanelli, attuale segretario comunale di Muzzano.
Vezzoli lascia l'Amministrazione comunale dopo quasi quattro decenni di attività. Il Municipio ha espresso la propria gratitudine per il suo «instancabile e prezioso servizio», sottolineando il ruolo svolto come punto di riferimento per i collaboratori e le autorità e definendolo «un pilastro fondamentale per la crescita del Comune».
A raccogliere il testimone sarà Maurizio Maccanelli, classe 1987. Maccanelli ha maturato diverse esperienze professionali nell'amministrazione pubblica. Ha lavorato per la Città di Lugano, inizialmente presso il Dicastero Stabilimenti comunali e successivamente al Dicastero Cultura, Sport ed Eventi.
Dal gennaio 2024 ricopre il ruolo di segretario comunale a Muzzano. Ha inoltre conseguito il Diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali, perfezionando la propria formazione nel settore dell'amministrazione pubblica.