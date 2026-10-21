Manno saluta lo storico segretario comunale

Vezzoli lascia l'Amministrazione comunale dopo quasi quattro decenni di attività. Il Municipio ha espresso la propria gratitudine per il suo «instancabile e prezioso servizio», sottolineando il ruolo svolto come punto di riferimento per i collaboratori e le autorità e definendolo «un pilastro fondamentale per la crescita del Comune».

A raccogliere il testimone sarà Maurizio Maccanelli, classe 1987. Maccanelli ha maturato diverse esperienze professionali nell'amministrazione pubblica. Ha lavorato per la Città di Lugano, inizialmente presso il Dicastero Stabilimenti comunali e successivamente al Dicastero Cultura, Sport ed Eventi.