Oltre 200 etichette da scoprire

L'edizione 2026 avrà un significato particolare: ricorrono infatti i 120 anni dall'introduzione del Merlot in Ticino. Un vitigno che ha segnato profondamente la storia e l'identità vitivinicola del Cantone e che oggi si presenta in numerose interpretazioni, dai tradizionali rossi al bianco di Merlot, passando per rosati e bollicine.

«Vini in Villa è molto più di una degustazione: è un momento d'incontro autentico tra il pubblico e i produttori del nostro territorio. Ogni calice racconta una storia di persone, passione e identità», sottolinea Ivan Trezzini, direttore di Ticinowine - Swiss Wine Ticino.