Oltre 200 etichette da scoprire
Vini in Villa torna a Villa Ciani: due giornate dedicate ai vini ticinesi con degustazioni, incontri e il racconto di 120 anni di Merlot.
LUGANO - Una quarantina di cantine, oltre 200 vini in degustazione e un anniversario speciale: i 120 anni del Merlot in Ticino. Vini in Villa torna a Villa Ciani, a Lugano, il 20 e 21 novembre, per due giornate dedicate alla scoperta della produzione vitivinicola ticinese.
Il tradizionale appuntamento che precede le festività riunirà produttori provenienti da tutto il Cantone, pronti a presentare le loro nuove annate. Dai grandi Merlot Ticino DOC alle etichette più innovative, il festival offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino la varietà e l'evoluzione del panorama vinicolo locale.
L'edizione 2026 avrà un significato particolare: ricorrono infatti i 120 anni dall'introduzione del Merlot in Ticino. Un vitigno che ha segnato profondamente la storia e l'identità vitivinicola del Cantone e che oggi si presenta in numerose interpretazioni, dai tradizionali rossi al bianco di Merlot, passando per rosati e bollicine.
«Vini in Villa è molto più di una degustazione: è un momento d'incontro autentico tra il pubblico e i produttori del nostro territorio. Ogni calice racconta una storia di persone, passione e identità», sottolinea Ivan Trezzini, direttore di Ticinowine - Swiss Wine Ticino.
«Nell'anno in cui celebriamo i 120 anni del Merlot in Ticino, vogliamo valorizzare questo straordinario traguardo, ma anche mostrare quanto il nostro mondo del vino sia in evoluzione, dinamico, creativo e capace di sorprendere. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più persone al prodotto locale, trasformando ogni incontro in un'esperienza di scoperta, convivialità e piacere», aggiunge Trezzini.
Accanto alle etichette più conosciute, i visitatori potranno scoprire vini biologici, orange wine, PIWI e spumanti ticinesi, senza dimenticare le varietà autoctone come la Bondola e le piccole produzioni che raccontano le diverse sfaccettature del territorio.
L'evento si rivolge sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo del vino. Un'occasione per degustare nuove etichette, confrontarsi direttamente con vignaioli ed enologi e conoscere le storie e il lavoro che si nascondono dietro ogni bottiglia.