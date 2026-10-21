AGNO/ MAGLIASO
Incidente sulla strada cantonale
Traffico difficoltoso in entrambe le direzioni. Coinvolta una vettura
Lettore tio.ch
Incidente sulla strada cantonale
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Incidente sulla strada cantonale
Traffico difficoltoso in entrambe le direzioni. Coinvolta una vettura
Incidente sulla strada cantonale
Traffico difficoltoso in entrambe le direzioni. Coinvolta una vettura
AGNO/ MAGLIASO - L'incidente si è verificato verso le 11.30 di oggi, mercoledì 21 ottobre, lungo la strada cantonale tra Agno e Magliaso. Una vettura, per cause ancora da stabilire, sarebbe andata a sbattere contro il guardrail.
Quanto accaduto ha portato agli interventi tempestivi della polizia e dell'ambulanza. Da informazioni raccolte da tio.ch non risulterebbero esserci feriti gravi.
Il traffico invece ha subito rallentamenti importanti in entrambe le direzioni.
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