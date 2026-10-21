Tentato furto in un'abitazione
Il colpo è fallito grazie al tempestivo ritorno della proprietaria che ha messo in fuga i malviventi.
NOVAZZANO - Tentato furto in un'abitazione di via Marcetto a Novazzano, sabato sera poco dopo le 22. I malviventi si sono introdotti in casa forzando la finestra di una camera da letto, ma il rientro della proprietaria ha mandato all'aria il colpo. Lo riferisce il Corriere del Ticino.
La donna, tornata a casa con i due figli piccoli, ha acceso le luci e sentito un forte rumore, simile a quello di una tapparella che sbatte violentemente. Spaventata, è immediatamente risalita in auto con i bambini e ha allertato la polizia.
Gli agenti, intervenuti nel giro di pochi minuti, hanno constatato i segni dell'effrazione. Come confermato dalla Polizia cantonale al quotidiano, dalle prime verifiche non risulta che sia stata sottratta refurtiva.
L'episodio è avvenuto a poche centinaia di metri da via Boschetto, dove tre giorni prima un residente aveva segnalato alla polizia la presenza di persone sospette. Quattro uomini erano stati controllati e successivamente rilasciati, poiché non erano emersi elementi riconducibili a reati. Non risultano collegamenti accertati tra i due episodi.
I responsabili del tentato furto non sono ancora stati identificati. Le indagini proseguono, con il coinvolgimento della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso.