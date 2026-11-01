Violenza in un'abitazione: 76enne in gravi condizioni
Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti che hanno portato all'aggressione.
BACHS - Ieri pomeriggio una donna di 76 anni è rimasta gravemente ferita a Bachs (ZH) in seguito a un episodio di violenza. La donna, di nazionalità svizzera, è stata trasportata in elicottero all'ospedale, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale zurighese.
Allertati verso le 15.30 da una chiamata di emergenza, i soccorritori dell'ospedale di Bülach (ZH) e agenti della polizia cantonale si sono rapidamente recati nel comune a nord-ovest del canton Zurigo, dove in una casa unifamiliare hanno trovato la donna gravemente ferita.
La polizia ha proceduto all'arresto di un 47enne bosniaco, sospettato di essere l'autore dell'atto di violenza. Stando al comunicato, l'esatta dinamica dei fatti è oggetto delle indagini in corso da parte della polizia cantonale, condotte in collaborazione con il Ministero pubblico.
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