TVsvizzera chiude i battenti

Il mandato estero era finito nel mirino nel quadro del pacchetto di sgravio 2027, con l'ipotesi di sopprimere il contributo federale. La SSR si era impegnata per il suo mantenimento e il Parlamento ha poi respinto la soppressione. Per l'azienda, quel voto e l'approvazione del nuovo accordo da parte del Consiglio federale sono «segnali importanti del riconoscimento politico e della rilevanza del mandato estero e delle prestazioni che garantisce alla Svizzera».