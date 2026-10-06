«Trame d’Oriente» arriva a Chiasso: la cultura giapponese incontra l’arte sartoriale
La mostra espone mini kimono in sete vintage, frutto di un progetto che unisce tradizione giapponese e creatività sartoriale locale.
CHIASSO - Dieci mini kimono realizzati con sete vintage provenienti da autentici kimono giapponesi. Dopo le presentazioni a Castelgrande, a Bellinzona, e alla Biennale di Venezia, la collezione «Trame d’Oriente» arriva a Chiasso, dove sarà esposta dall’8 al 22 ottobre.
Il progetto della Scuola d’Arti e Mestieri della Sartoria (SAMS) di Biasca, proposto con il patrocinio del Comune di Chiasso, mette in dialogo la tradizione sartoriale con la cultura giapponese e il recupero di tessuti d’epoca.
La collezione è composta da dieci pezzi unici, ispirati nei motivi, nei colori e nella simbologia alla tradizione nipponica. Per realizzarli sono state selezionate sete vintage, successivamente reinterpretate attraverso nuove forme, piegature e dettagli sartoriali.
Il lavoro sui mini kimono ha inoltre offerto alle studentesse l’occasione di proseguire la ricerca con altre creazioni ispirate all’estetica giapponese, sperimentando tecniche, forme, volumi e differenti soluzioni sartoriali.
La mostra sarà inaugurata giovedì 8 ottobre alle 18 nella Sala Diego Chiesa di Chiasso. Per partecipare al vernissage è richiesta l’iscrizione. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 22 ottobre.