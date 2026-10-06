«Trame d’Oriente» arriva a Chiasso: la cultura giapponese incontra l’arte sartoriale

La collezione è composta da dieci pezzi unici, ispirati nei motivi, nei colori e nella simbologia alla tradizione nipponica. Per realizzarli sono state selezionate sete vintage, successivamente reinterpretate attraverso nuove forme, piegature e dettagli sartoriali.

Il lavoro sui mini kimono ha inoltre offerto alle studentesse l’occasione di proseguire la ricerca con altre creazioni ispirate all’estetica giapponese, sperimentando tecniche, forme, volumi e differenti soluzioni sartoriali.