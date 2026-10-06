Treni Chiasso-Como: modifiche alla circolazione tra ottobre e novembre

CHIASSO/COMO - Modifiche in vista per i collegamenti ferroviari tra Chiasso e Como in alcuni fine settimana di ottobre e novembre. Per consentire lavori di manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana, la galleria Monte Olimpino 1 sarà chiusa dalle 20.20 del venerdì alle 4.20 del lunedì nei periodi 9-12 e 16-19 ottobre, 13-16 e 20-23 novembre.