Treni Chiasso-Como: modifiche alla circolazione tra ottobre e novembre
La galleria Monte Olimpino 1 resterà chiusa per lavori in quattro fine settimana tra ottobre e novembre: deviazioni e fermate soppresse per RE80 ed EuroCity, modifiche anche per S10 e S40.
CHIASSO/COMO - Modifiche in vista per i collegamenti ferroviari tra Chiasso e Como in alcuni fine settimana di ottobre e novembre. Per consentire lavori di manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana, la galleria Monte Olimpino 1 sarà chiusa dalle 20.20 del venerdì alle 4.20 del lunedì nei periodi 9-12 e 16-19 ottobre, 13-16 e 20-23 novembre.
Durante le chiusure, i collegamenti TILO RE80 da e per Milano Centrale circoleranno attraverso la galleria Monte Olimpino 2 e non fermeranno a Como San Giovanni e Como Camerlata. Effettueranno invece una fermata eccezionale a Cucciago, dove sarà possibile utilizzare i collegamenti S11 di Trenord da e per le due stazioni di Como.
Anche le linee S10 e S40 subiranno modifiche: in entrambi i casi i collegamenti viaggeranno fino a e da Chiasso. Coinvolti inoltre gli EuroCity da e per Milano Centrale, che saranno deviati attraverso la galleria Monte Olimpino 2 e non effettueranno la fermata di Como San Giovanni.
Per verificare i singoli collegamenti è possibile consultare l’orario online, l’app FFS Mobile o il Contact Center FFS allo 0848 44 66 88 (0,08 franchi al minuto da rete fissa svizzera) o, dall’estero, al +41 512 257 800.
I viaggiatori con disabilità che necessitano di assistenza in territorio svizzero possono annunciare le proprie necessità almeno un’ora prima della partenza al numero gratuito 0800 007 102 dalla Svizzera o al +41 800 007 102 dall’estero, dalle 5 alle 24.
In territorio italiano la richiesta deve invece essere comunicata almeno 48 ore prima della partenza al numero 800 210 955, attivo tutti i giorni dalle 8.15 alle 19.45.