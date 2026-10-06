Residenza Pedemonte, 10 anni di storia e 100 candeline per Pierina

Le tappe che hanno portato alla nascita della Residenza

Un percorso iniziato ben prima dell’attuale edificio: dalla cessazione, nel 2003, dell’attività della storica Villa Mariotti, dopo 45 anni di servizio della Congregazione di Santa Maria di Poschiavo, si è arrivati alla definizione del nuovo progetto, all’avvio dei lavori nel 2013 e infine all’apertura nel 2016. Per la Città, la struttura ha rappresentato un importante investimento nella politica a favore delle persone anziane, con particolare attenzione anche alla qualità architettonica, alla sostenibilità e all’efficienza energetica. L’edificio è infatti conforme allo standard Minergie.

Lo sguardo al futuro arrivato da Silvano Morisoli

In dieci anni la Residenza Pedemonte ha costruito la propria identità attorno a professionalità, competenza, accoglienza e centralità della persona, confrontandosi con bisogni sociali e sanitari in continua trasformazione. Il principio guida è «Far bene le cose giuste, insieme, per le persone».