Aliantis Energy, la figlia delle AIL

Aliantis ─ il cui capitale azionario è per ora totalmente detenuto dalle AIL ma di cui una parte, minoritaria, sarà in seguito ceduta ad altre società più piccole ─ si occuperà di acquistare tutta l'energia per poi rivenderla ai circa 110mila clienti della "mamma". Cifre alla mano, si parla di un giro d'affari di circa 160 milioni di franchi (sugli oltre 500 totali di AIL).

«La separazione tra gestione della rete e delle attività sul libero mercato sarà obbligatoria per i 17 maggiori distributori di energia svizzeri, ovvero quelli che hanno oltre 100’000 clienti. Abbiamo deciso di anticipare questa distinzione per prepararci meglio ed essere già competitivi quando arriverà il momento», spiega Lukas Bernasconi, presidente del Cda di AIL e membro del Cda della nuova società.