Aliantis Energy, la figlia delle AIL
La neonata società si occuperà di vendere energia in vista della liberalizzazione del mercato del 2030
MUZZANO - Il futuro delle Aziende Industriali di Lugano porta, anche, il nome di Aliantis Energy. Come riferisce laRegione, la neonata società, figlia delle AIL, ha nel suo destino la gestione del mercato libero dell'energia in vista della liberalizzazione totale del mercato prevista per il 2030.
Aliantis ─ il cui capitale azionario è per ora totalmente detenuto dalle AIL ma di cui una parte, minoritaria, sarà in seguito ceduta ad altre società più piccole ─ si occuperà di acquistare tutta l'energia per poi rivenderla ai circa 110mila clienti della "mamma". Cifre alla mano, si parla di un giro d'affari di circa 160 milioni di franchi (sugli oltre 500 totali di AIL).
«La separazione tra gestione della rete e delle attività sul libero mercato sarà obbligatoria per i 17 maggiori distributori di energia svizzeri, ovvero quelli che hanno oltre 100’000 clienti. Abbiamo deciso di anticipare questa distinzione per prepararci meglio ed essere già competitivi quando arriverà il momento», spiega Lukas Bernasconi, presidente del Cda di AIL e membro del Cda della nuova società.