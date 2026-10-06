Una Betulla per la cooperativa Radice: «Così salviamo appartamenti per famiglie in centro»

Una parte degli interventi sarà al vaglio della collettività abitativa: «Si discuterà su come migliorare gli spazi comuni, su tutti, il piazzale, che attualmente è completamente asfaltato e di sicuro verrà ripensato con un occhio attento (e verde) al fenomeno della biodiversità e per contrastare le isole di calore che - come dimostrato anche da questa caldissima estate - sono una problematica con cui saremo chiamati a confrontarci anno dopo anno».