Giovedì riapre la stazione FFS di Giubiasco

I lavori hanno coinvolto sia il risanamento strutturale sia la modernizzazione degli impianti, con attenzione particolare agli aspetti energetici e all’accessibilità. Sono state rinnovate facciate e copertura, sostituiti impianti tecnici ed elettrici, porte e finestre. Un nuovo ascensore permette ora un accesso facilitato a tutti gli utenti. La sostenibilità è stata potenziata grazie all’introduzione di un sistema di riscaldamento a pompa di calore e all’adeguamento agli standard Minergie.