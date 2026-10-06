Giovedì riapre la stazione FFS di Giubiasco
Spazi rinnovati, più servizi e sostenibilità dopo anni di lavori
GIUBIASCO - Dopo anni di lavori e un investimento di circa 6,4 milioni di franchi, l’edificio della stazione FFS di Giubiasco riaprirà al pubblico l’8 ottobre. L’importante intervento, portato a termine dalle Ferrovie Federali Svizzere, ha riguardato uno degli snodi ferroviari più strategici del Bellinzonese, adeguandolo alle esigenze dei viaggiatori e delle attività commerciali, spiegano le FFS in una nota stampa.
I lavori hanno coinvolto sia il risanamento strutturale sia la modernizzazione degli impianti, con attenzione particolare agli aspetti energetici e all’accessibilità. Sono state rinnovate facciate e copertura, sostituiti impianti tecnici ed elettrici, porte e finestre. Un nuovo ascensore permette ora un accesso facilitato a tutti gli utenti. La sostenibilità è stata potenziata grazie all’introduzione di un sistema di riscaldamento a pompa di calore e all’adeguamento agli standard Minergie.
Al piano terreno sono stati previsti spazi per tre nuove attività commerciali, destinate a soddisfare le necessità quotidiane dei viaggiatori e della popolazione locale. Tra queste ci sono una panetteria-pasticceria e un punto vendita per acquisti rapidi, mentre una terza attività si aggiungerà prossimamente.
Ai piani superiori saranno ospitati diversi servizi e attività professionali, in particolare nell’ambito della salute e dell’accompagnamento alle persone. La nuova organizzazione degli spazi rende oggi la stazione «un luogo moderno e multifunzionale, capace di integrare mobilità, commercio e servizi in un unico punto di riferimento per la regione».