Portinerie Lavoro, cresce l'interesse: prossimo appuntamento a Cugnasco
Consulenze gratuite e supporto pratico per la ricerca di lavoro saranno nuovamente disponibili grazie al progetto promosso da ECAP Ticino Unia.
CUGNASCO-GERRA - Prosegue con una forte partecipazione Portinerie Lavoro, il progetto promosso da ECAP Ticino Unia che offre consulenze gratuite e senza appuntamento alle persone in cerca di un impiego. Il prossimo sportello è in programma giovedì 8 ottobre, dalle 14 alle 16, nel locale Ex Posta di Cugnasco, in Piazza della Posta 1.
A poche settimane dall'avvio dell'iniziativa, gli organizzatori segnalano una forte affluenza. In particolare, l'appuntamento organizzato a Locarno presso lo Spazio ELLE ha registrato un notevole interesse, che secondo ECAP Ticino Unia conferma il bisogno di servizi di prossimità in grado di offrire un sostegno pratico nella ricerca di lavoro.
Durante le consulenze è possibile ricevere un aiuto personalizzato per rivedere il curriculum vitae e le lettere di presentazione, oltre che per individuare strategie utili ad affrontare il mercato del lavoro.
La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione: gli interessati vengono seguiti in ordine di arrivo. In caso di forte affluenza, avvertono gli organizzatori, non potrà essere garantita la presa in carico di tutti e la consulenza potrà essere rinviata all'appuntamento successivo.
Chi desidera lavorare direttamente sui propri documenti di candidatura è invitato a portare curriculum, lettere di motivazione ed eventuali altri documenti utili su una chiavetta USB o un computer portatile. Con Portinerie Lavoro, ECAP Ticino Unia punta a offrire un servizio accessibile e vicino alla popolazione, a sostegno dei percorsi di inserimento professionale.