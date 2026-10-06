Portinerie Lavoro, cresce l'interesse: prossimo appuntamento a Cugnasco

Durante le consulenze è possibile ricevere un aiuto personalizzato per rivedere il curriculum vitae e le lettere di presentazione, oltre che per individuare strategie utili ad affrontare il mercato del lavoro.

La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione: gli interessati vengono seguiti in ordine di arrivo. In caso di forte affluenza, avvertono gli organizzatori, non potrà essere garantita la presa in carico di tutti e la consulenza potrà essere rinviata all'appuntamento successivo.