(Ri)pensare l'infanzia: tre incontri per una città a misura di bambini

Si inizia venerdì 16 ottobre con la proiezione gratuita del documentario “La città dei bambini. L’utopia di Francesco Tonucci”, che racconta storia e diffusione internazionale dell’iniziativa. Mercoledì 21 ottobre si discuterà di autonomia e ruolo di scuola e città nella crescita dei bambini, con l’intervento anche dei membri del Consiglio dei Bambini di Mendrisio. Giovedì 22 ottobre si parlerà invece del valore del gioco come alternativa ai dispositivi digitali nella prima infanzia. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti; per quelli del 21 e 22 ottobre è richiesta l’iscrizione online.