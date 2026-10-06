(Ri)pensare l'infanzia: tre incontri per una città a misura di bambini
Sono in programma il 16, 21 e 22 ottobre
MENDRISIO - Dal 16 al 22 ottobre Mendrisio ospiterà tre appuntamenti per riflettere sull’infanzia, l’autonomia e la partecipazione dei più piccoli. Gli eventi, organizzati dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) del DSS e dalla Città di Mendrisio, sono dedicati al progetto internazionale “La città dei bambini”, ideato dal pedagogista Francesco Tonucci. Il progetto propone di ripensare le città mettendo al centro il punto di vista dei bambini, promuovendo la loro autonomia, il diritto al gioco e la partecipazione attiva nelle decisioni che li riguardano, in linea con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
Si inizia venerdì 16 ottobre con la proiezione gratuita del documentario “La città dei bambini. L’utopia di Francesco Tonucci”, che racconta storia e diffusione internazionale dell’iniziativa. Mercoledì 21 ottobre si discuterà di autonomia e ruolo di scuola e città nella crescita dei bambini, con l’intervento anche dei membri del Consiglio dei Bambini di Mendrisio. Giovedì 22 ottobre si parlerà invece del valore del gioco come alternativa ai dispositivi digitali nella prima infanzia. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti; per quelli del 21 e 22 ottobre è richiesta l’iscrizione online.