GAMBAROGNO
Lavori (e attese) sulla strada cantonale
Previste opere di pavimentazione la prossima settimana tra il sottopasso FFS e la salita per Caviano
Ti-Press
Fonte red
Lavori (e attese) sulla strada cantonale
Previste opere di pavimentazione la prossima settimana tra il sottopasso FFS e la salita per Caviano
GAMBAROGNO - La prossima settimana, tra lunedì 12 e venerdì 16 ottobre, sono previsti lavori sulla strada cantonale a Gambarogno, tra il sottopasso FFS e la salita per Caviano - Scaiano.
Lo comunicano in una nota il Comune e il Dipartimento del territorio, annunciando che per la circolazione stradale dovranno essere previste attese fino a 30 minuti.
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