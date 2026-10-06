Il turismo attraverso immagini e suoni: appuntamento a Locarno

Nel corso del Novecento e fino ad oggi, il turismo è stato uno dei settori che ha prodotto la maggiore quantità di fotografie, filmati, registrazioni sonore e altri documenti audiovisivi. Nati per promuovere territori e destinazioni, questi materiali costituiscono oggi una testimonianza preziosa dell’evoluzione del paesaggio, della società, delle pratiche di viaggio e dell’immagine che un territorio ha costruito di sé nel tempo. Nonostante il loro valore storico e culturale, restano spesso frammentati, poco conosciuti e raramente oggetto di strategie di conservazione strutturate.

L’incontro è articolato in una sessione di interventi e una tavola rotonda. La riflessione sarà guidata da alcune domande centrali: quali materiali vengono conservati, quali rischiano di andare perduti e quali opportunità di valorizzazione possono nascere? Istituzioni culturali, enti pubblici, operatrici e operatori del settore si confronteranno attraverso casi studio ed esperienze concrete.