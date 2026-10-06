Il turismo attraverso immagini e suoni: appuntamento a Locarno
Esperti e istituzioni si confrontano su strategie per preservare e valorizzare fotografie, filmati e suoni che documentano la storia del turismo.
BELLINZONA - In occasione della Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo, il 27 ottobre prossimo, l’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (OC) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) organizza, in collaborazione con la Città di Locarno, l’incontro «Patrimonio audiovisivo e turismo: conservare, valorizzare e raccontare il territorio». L’evento – gratuito e aperto al pubblico – si terrà presso il PalaCinema di Locarno.
Nel corso del Novecento e fino ad oggi, il turismo è stato uno dei settori che ha prodotto la maggiore quantità di fotografie, filmati, registrazioni sonore e altri documenti audiovisivi. Nati per promuovere territori e destinazioni, questi materiali costituiscono oggi una testimonianza preziosa dell’evoluzione del paesaggio, della società, delle pratiche di viaggio e dell’immagine che un territorio ha costruito di sé nel tempo. Nonostante il loro valore storico e culturale, restano spesso frammentati, poco conosciuti e raramente oggetto di strategie di conservazione strutturate.
L’incontro è articolato in una sessione di interventi e una tavola rotonda. La riflessione sarà guidata da alcune domande centrali: quali materiali vengono conservati, quali rischiano di andare perduti e quali opportunità di valorizzazione possono nascere? Istituzioni culturali, enti pubblici, operatrici e operatori del settore si confronteranno attraverso casi studio ed esperienze concrete.
La Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo si celebra ogni anno il 27 ottobre ed è stata istituita dall’UNESCO per sensibilizzare sull’importanza di conservare e rendere accessibili i documenti audiovisivi. La giornata nasce dalla Raccomandazione sulla salvaguardia e conservazione delle immagini in movimento elaborata dall’UNESCO nel 1980. Memoriav, centro di competenza per il patrimonio audiovisivo della Svizzera, coordina questa giornata a livello nazionale.