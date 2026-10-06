L'ambasciatore d'Austria in visita, nel segno di Pietro Isella

Durante l’incontro, moderato da Schwerzmann, sono intervenuti i rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato la storia del borgo e il contributo di Isella. Gli ospiti hanno poi visitato gli ambienti storici della Casa comunale. Il Console Onorario Perale ha sottolineato come storia, cultura e scienza siano ponti tra le nazioni: «Eventi come questo rafforzano i legami e creano nuove opportunità tra i nostri Paesi».