L'ambasciatore d'Austria in visita, nel segno di Pietro Isella
Florian Raunig ha incontrato le istituzioni e la comunità austriaca residente in Ticino
Florian Raunig ha incontrato le istituzioni e la comunità austriaca residente in Ticino
MORCOTE - Il nuovo Ambasciatore d’Austria in Svizzera, Florian Raunig, ha scelto Morcote per il suo primo incontro ufficiale in Ticino, a poche settimane dall’inizio del mandato. Accreditato presso la Confederazione Svizzera l’8 settembre, Raunig ha voluto incontrare la comunità austriaca residente nel Cantone e le istituzioni locali.
L’evento, svoltosi nella Casa comunale di Morcote, è stato organizzato con il Consolato onorario d’Austria in Ticino e il Comune. Sono intervenuti il Console onorario d’Austria Giuseppe Perale, il sindaco Giacomo Caratti, il vicesindaco Ercole Levi e il municipale Jürg Schwerzmann. Presenti anche rappresentanti dell’Austria Club Ticino, dell’Austria Italia Club di Milano e una trentina di austriaci residenti.
«Il luogo incantevole di Morcote e la calorosa accoglienza del Comune rendono questa visita speciale. I legami storici e personali di Morcote con l’Austria sottolineano le eccellenti relazioni tra i due Paesi. Una giornata tra amici!» ha dichiarato l’Ambasciatore Raunig.
La visita si inserisce nel percorso “Ceresio Heritage Destination” e sottolinea il legame tra Morcote e Vienna. La Casa comunale ospita infatti le decorazioni di Pietro Isella (1827-1887), pittore e decoratore morcotese attivo nella Vienna imperiale, dove lavorò anche per l’imperatrice Sissi.
Durante l’incontro, moderato da Schwerzmann, sono intervenuti i rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato la storia del borgo e il contributo di Isella. Gli ospiti hanno poi visitato gli ambienti storici della Casa comunale. Il Console Onorario Perale ha sottolineato come storia, cultura e scienza siano ponti tra le nazioni: «Eventi come questo rafforzano i legami e creano nuove opportunità tra i nostri Paesi».