Carovita, i sindacati chiedono al Cantone di recuperare il divario

BELLINZONA - Tra cassa malati, benzina, energia e affitti, l'autunno si prospetta sempre più complicato per i ticinesi. Per difendere il potere d'acquisto, i tre sindacati ticinesi (OCST, VPOD e SIT) hanno quindi lanciato una petizione rivolta al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. La richiesta è che il Preventivo 2027 riconosca il recupero del carovita non accordato negli ultimi anni e compensi il rincaro effettivo nel 2027.