Ciclabile Lumino-Castione: al via la seconda fase dei lavori

LUMINO/CASTIONE - Da lunedì 12 ottobre a fine aprile 2027, è prevista la seconda fase dei lavori per la formazione del nuovo percorso ciclabile lungo il tracciato della ex Ferrovia Retica, nel tratto compreso tra via Quatorta, nel Comune di Lumino, e la stazione FFS di Castione. È quanto ha comunicato il Dipartimento del Territorio.