Ciclabile Lumino-Castione: al via la seconda fase dei lavori
È prevista anche la realizzazione di due nuove fermate del bus. Gli interventi si svolgeranno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 17.30.
LUMINO/CASTIONE - Da lunedì 12 ottobre a fine aprile 2027, è prevista la seconda fase dei lavori per la formazione del nuovo percorso ciclabile lungo il tracciato della ex Ferrovia Retica, nel tratto compreso tra via Quatorta, nel Comune di Lumino, e la stazione FFS di Castione. È quanto ha comunicato il Dipartimento del Territorio.
Nell'ambito dei lavori, inoltre, verranno realizzate due nuove fermate del trasporto pubblico lungo via Bellinzona, al confine tra i Comuni di Lumino e di Arbedo-Castione.
I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 17.30.
Il traffico sarà regolato sul posto. Si invita l'utenza a seguire la segnaletica di cantiere e le indicazioni del personale presente, prestando la massima prudenza nell'attraversamento della zona interessata dai lavori.