Piano regolatore, la variante divide: «Troppo restrittiva» o «non abbastanza»

Una parte dei partecipanti ritiene che la riduzione degli indici edificatori e l'aumento della superficie verde minima limitino eccessivamente il futuro utilizzo dei fondi. Fra le questioni sollevate figurano la proporzionalità delle misure, la tutela della proprietà privata e della capacità edificatoria residua, la parità di trattamento, ma anche le conseguenze per gli edifici esistenti e le proprietà per piani e l'impatto economico sui proprietari. Secondo queste osservazioni, gli obiettivi potrebbero essere raggiunti con interventi meno incisivi.

Di segno opposto le posizioni di chi considera le misure insufficienti di fronte al sovradimensionamento delle zone edificabili residenziali. Vengono chiesti approfondimenti su eventuali dezonamenti mirati e sui terreni ancora inedificati, oltre a una maggiore tutela delle aree libere e del paesaggio. Tra gli argomenti citati figurano anche il numero di abitazioni vuote, gli appartamenti in costruzione e l'andamento sostanzialmente stabile della popolazione. È stata proposta inoltre l'estensione delle misure di salvaguardia all'intera zona residenziale.