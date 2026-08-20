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Mattia Bottani al Collina d'Oro
Il 35enne ticinese proseguirà la sua carriera in Prima Lega Classic
FC Collina d'Oro
Mattia Bottani al Collina d'Oro
Il 35enne ticinese proseguirà la sua carriera in Prima Lega Classic
COLLINA D'ORO - Dopo aver lasciato il Lugano, il club della sua vita e del suo cuore, nel quale ha lasciato un segno indelebile, Mattia Bottani ha deciso di proseguire la carriera al Collina d'Oro. La società ha ufficializzato l'operazione attraverso i propri canali social.
Il 35enne ticinese farà il suo esordio già sabato sera, in occasione del derby di Prima Lega Classic contro il Mendrisio. Una presenza destinata ad aumentare ulteriormente l'interesse attorno a una sfida già molto sentita.
Bottani ha legato praticamente tutta la sua carriera ai colori bianconeri, collezionando 402 presenze e 55 reti. Con il Lugano ha conquistato la promozione in Super League nel 2015 e vinto la Coppa Svizzera nel 2022.
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