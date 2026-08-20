Aperta la prevendita gratuita per l’amichevole del 29 agosto alla Cornèr Arena

Quattro le alternative culinarie in pista oltre al risotto e luganighetta cucinato dal DNA Bianconero & Events: bratwurst, arrosticini e patatine fritte nello chalet nero ad Est, piadine e panino con il roastbeef nello chalet bianco ad Est, hamburger, panino con luganiga e patatine fritte nella griglia ad Ovest e pinsa farcita e chickenburger nel Food Truck Route’41 a Nord.