Aperta la prevendita gratuita per l’amichevole del 29 agosto alla Cornèr Arena
I bianconeri sfideranno il Davos. Seguirà la presentazione ufficiale della squadra
LUGANO - L’Hockey Club Lugano informa che sul sito hclugano.ch nella Sezione Tickets è possibile da oggi scaricare il biglietto gratuito per la partita amichevole del 29 agosto 2026 con inizio alle ore 18:00 alla Cornèr Arena contro il Davos.
Per l’ingresso alla partita è infatti richiesta la presentazione ai cancelli della tessera stagionale 2026/27, recentemente inviata agli abbonati in formato digitale o cartaceo, di un biglietto singolo ottenibile gratuitamente sul sito hclugano.ch nella Sezione Tickets oppure alle casse della pista a partire dalle ore 16.30.
Prima dell’ingaggio d’inizio della partita scenderanno sul ghiaccio i sedici vincitori della caccia al puck HCL Discovery che parteciperanno in esclusiva all’estrazione di un abbonamento per la nuova stagione.
Al termine della sfida con i vicecampioni svizzeri in carica, i tifosi potranno come sempre spostarsi alla Reseghina, dove sarà servito un gustoso risotto con la luganighetta preparato dal DNA Bianconero & Events.
I punti di prevendita dei buoni per il risotto con la luganighetta al prezzo di 15 franchi (10 franchi per il solo risotto) saranno dislocati in tre postazioni: lo chalet bianco con le piadine ad Est, la caffetteria a Ovest e il Food Truck Route’41 a Nord. Al termine della partita, sarà possibile acquistare i buoni direttamente in Reseghina.
Quattro le alternative culinarie in pista oltre al risotto e luganighetta cucinato dal DNA Bianconero & Events: bratwurst, arrosticini e patatine fritte nello chalet nero ad Est, piadine e panino con il roastbeef nello chalet bianco ad Est, hamburger, panino con luganiga e patatine fritte nella griglia ad Ovest e pinsa farcita e chickenburger nel Food Truck Route’41 a Nord.
Attorno alle ore 21.00 seguiranno la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico sul palco della Reseghina e l’apertura della Fan Zone con i giocatori a disposizione per fotografie e autografi. Lo storico speaker del club sarà affiancato nel corso dell’intera serata dalla verve di Margherita Zanatta, nota tifosa bianconera, conduttrice radiofonica di successo.
Per quanto concerne il P+R Cornaredo Resega, sarà già in vigore l’assetto valido per le partite di campionato. L’accesso ai piani sotterranei sarà quindi riservato ai detentori di una tessera stagionale a pagamento.