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Aperta la prevendita gratuita per l’amichevole del 29 agosto alla Cornèr Arena

I bianconeri sfideranno il Davos. Seguirà la presentazione ufficiale della squadra
Aperta la prevendita gratuita per l’amichevole del 29 agosto alla Cornèr Arena
TiPress
Fonte HCL
elaborata da Redazione
Aperta la prevendita gratuita per l’amichevole del 29 agosto alla Cornèr Arena
I bianconeri sfideranno il Davos. Seguirà la presentazione ufficiale della squadra
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LUGANO - L’Hockey Club Lugano informa che sul sito hclugano.ch nella Sezione Tickets è possibile da oggi scaricare il biglietto gratuito per la partita amichevole del 29 agosto 2026 con inizio alle ore 18:00 alla Cornèr Arena contro il Davos.

Per l’ingresso alla partita è infatti richiesta la presentazione ai cancelli della tessera stagionale 2026/27, recentemente inviata agli abbonati in formato digitale o cartaceo, di un biglietto singolo ottenibile gratuitamente sul sito hclugano.ch nella Sezione Tickets oppure alle casse della pista a partire dalle ore 16.30.

Prima dell’ingaggio d’inizio della partita scenderanno sul ghiaccio i sedici vincitori della caccia al puck HCL Discovery che parteciperanno in esclusiva all’estrazione di un abbonamento per la nuova stagione.

Al termine della sfida con i vicecampioni svizzeri in carica, i tifosi potranno come sempre spostarsi alla Reseghina, dove sarà servito un gustoso risotto con la luganighetta preparato dal DNA Bianconero & Events.

I punti di prevendita dei buoni per il risotto con la luganighetta al prezzo di 15 franchi (10 franchi per il solo risotto) saranno dislocati in tre postazioni: lo chalet bianco con le piadine ad Est, la caffetteria a Ovest e il Food Truck Route’41 a Nord. Al termine della partita, sarà possibile acquistare i buoni direttamente in Reseghina.

Quattro le alternative culinarie in pista oltre al risotto e luganighetta cucinato dal DNA Bianconero & Events: bratwurst, arrosticini e patatine fritte nello chalet nero ad Est, piadine e panino con il roastbeef nello chalet bianco ad Est, hamburger, panino con luganiga e patatine fritte nella griglia ad Ovest e pinsa farcita e chickenburger nel Food Truck Route’41 a Nord.

Attorno alle ore 21.00 seguiranno la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico sul palco della Reseghina e l’apertura della Fan Zone con i giocatori a disposizione per fotografie e autografi. Lo storico speaker del club sarà affiancato nel corso dell’intera serata dalla verve di Margherita Zanatta, nota tifosa bianconera, conduttrice radiofonica di successo.

Per quanto concerne il P+R Cornaredo Resega, sarà già in vigore l’assetto valido per le partite di campionato. L’accesso ai piani sotterranei sarà quindi riservato ai detentori di una tessera stagionale a pagamento.

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