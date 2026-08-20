«Il problema erano le regole della F1, ma...»

«Non è stata una decisione stressante, penso sia quella giusta - ha spiegato il 28enne -. Penso che potremo tornare al vertice negli anni a venire. Ero indeciso se continuare in Formula 1 o meno, ma le regole stanno cambiando. Spero che entro il 2030 possano aprirsi altre possibilità con il ritorno del V8. Sono state discussioni molto aperte, ma è una grande famiglia e sono felice di farne parte. Negli ultimi mesi abbiamo parlato dei progressi da fare. Mi piace l’ambizione che c’è. Non so cosa accadrà nel 2031, ma è più una questione della direzione che vorrà prendere questo sport. Ho voluto anche mantenere una certa libertà con i miei impegni extra Formula 1. Ho in mente qualche gara da 24 ore».