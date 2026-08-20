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CONFERENCE LEAGUE

Battuto di misura il Maccabi: Lugano più vicino all'Europa

Behrens e Grgic hanno regalato ai bianconeri il preziosissimo 2-1 finale
Battuto di misura il Maccabi: Lugano più vicino all'Europa
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+12
Battuto di misura il Maccabi: Lugano più vicino all'Europa
Behrens e Grgic hanno regalato ai bianconeri il preziosissimo 2-1 finale
La qualificazione si deciderà giovedì prossimo, a Batumi.
Conference League20.08.2026
Lugano
2 - 1
Maccabi Tel Aviv
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Bella vittoria per il Lugano che, tra applausi e affanni, ha battuto 2-1 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League.

Ordinati e molto attenti, i bianconeri hanno cominciato il match con il giusto atteggiamento. Hanno pressato alto, cercando di mettere in difficoltà gli avversari, e hanno provato a far girare la palla, così da costruire spazi nei quali infilarsi. L’idea si è rivelata giusta, visto che una buonissima occasione è capitata, già nei primi minuti, a Cimignani. Gli israeliani non sono in ogni caso rimasti a guardare e, dopo una rete annullata (giustamente) per fuorigioco a Steffen, sono andati vicini al vantaggio con Varela che, a pochi passi dalla porta di von Ballmoos, ha sparato alto. Le iniziative ospiti non hanno in ogni caso spaventato la truppa di Croci-Torti la quale, dopo un erroraccio di dos Santos (conclusione fuori da buonissima posizione), è passata con Behrens. Assist morbido di Cimignani dalla trequarti, uscita a “farfalle” di Melika e, al 30’, di testa l’attaccante ha firmato l’1-0. Messo il naso avanti, i bianconeri hanno poi provato ad abbassare i ritmi così da diminuire i rischi contro a un avversario pericoloso. Un avversario che, in una delle primissime ripartenze “concretizzate”, ha tuttavia trovato il pareggio. A inizio ripresa Revivo ha guadagnato il fondo del campo e, dalla sinistra, ha messo in mezzo una palla invitante per l’accorrente Shahar, che ha infilato von Ballmoos. Incassato il gol, il Lugano ha sbandato, salvandosi al 50’ solo grazie a una chiusura provvidenziale di Papadopoulos su Revivo.

Nel miglior momento del Maccabi… i bianconeri sono tornati avanti. Merito di Grgic, che al 54’ ha trasformato un rigore concesso per un fallo del pessimo Asante su Cimignani. Ritrovate misure e tranquillità, i padroni di casa hanno ripreso in mano le redini del gioco. Hanno cambiato pelle con l’uscita di Behrens per il guizzante Moncada, cercando di coprirsi e ripartire. E così hanno più volte sfiorato il terzo gol, ringraziando nel frattempo Papadopoulos per il solito salvataggio importantissimo davanti alla porta. Due volte vicini al 3-1 con l’attaccante honduregno (75’ e 78’), Zanotti e soci hanno tuttavia pure rischiato la beffa quando, all’85’, Revivo ha centrato la traversa con una bella conclusione da fuori area. Di gol, in ogni caso, non ne sono più arrivati, per la soddisfazione del Lugano, che, in vista del ritorno della prossima settimana a Batumi, in Georgia, ha fatto un passetto verso la qualificazione.

Qualificazione che, invece, è quasi sfumata per il Sion, caduto 2-4 in casa contro l’Ajax. In gol con Surdez e Chouaref, i vallesani non hanno potuto nulla contro i guizzi olandesi di Brandt, Marcos Leonardo, Arokodare e Klaassen.

LUGANO-MACCABI TEL AVIV 2-1 (1-0)
Reti: 30’ Behrens 1-0; 47’ Shahar 1-1; 54’ Grgic (rig.) 2-1.
LUGANO: Von Ballmoos; Delcroix, Papadopoulos, Mai; Cimignani (8' Kendouci), Grgic, Zanotti, Bislimi, Dos Santos (71' Marques); Steffen (81' Philström), Behrens (71' Moncada).
MACCABI TEL AVIV: Melika; Revivo, Asante (57' Ben Harush), Camara, Shlomo; Shahar, Peretz, Sissokho; Varela, Sokler (57' Abu Farkhi), Davida.

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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