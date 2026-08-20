Battuto di misura il Maccabi: Lugano più vicino all'Europa

Nel miglior momento del Maccabi… i bianconeri sono tornati avanti. Merito di Grgic, che al 54’ ha trasformato un rigore concesso per un fallo del pessimo Asante su Cimignani. Ritrovate misure e tranquillità, i padroni di casa hanno ripreso in mano le redini del gioco. Hanno cambiato pelle con l’uscita di Behrens per il guizzante Moncada, cercando di coprirsi e ripartire. E così hanno più volte sfiorato il terzo gol, ringraziando nel frattempo Papadopoulos per il solito salvataggio importantissimo davanti alla porta. Due volte vicini al 3-1 con l’attaccante honduregno (75’ e 78’), Zanotti e soci hanno tuttavia pure rischiato la beffa quando, all’85’, Revivo ha centrato la traversa con una bella conclusione da fuori area. Di gol, in ogni caso, non ne sono più arrivati, per la soddisfazione del Lugano, che, in vista del ritorno della prossima settimana a Batumi, in Georgia, ha fatto un passetto verso la qualificazione.

Qualificazione che, invece, è quasi sfumata per il Sion, caduto 2-4 in casa contro l’Ajax. In gol con Surdez e Chouaref, i vallesani non hanno potuto nulla contro i guizzi olandesi di Brandt, Marcos Leonardo, Arokodare e Klaassen.