«In trasferta a testa alta»

«È importantissimo aver vinto, si sapeva che sarebbe stata dura - ha spiegato Mattia Croci-Torti - Era difficile, lo sapevamo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo successo. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Siamo a metà contesa, mancano ancora 90 minuti. Rimaniamo con i piedi per terra. Abbiamo concesso questo gol all’avversario, ma in generale siamo stati superiori: le occasioni più chiare sono state nostre, anche se è stata una battaglia. L'arbitro ha fischiato in modo strano, troppo poco. Ha lasciato correre tanto. Peccato per l’ultima azione per quel fallo fischiato a Moncada, che andava in rete. Loro sono bravi a inserirsi, abbiamo lasciato il gioco a loro, lo sapevamo. Ora pensiamo a recuperare bene le energie, andiamo con la testa alta alla partita di ritorno. Ho dei giocatori con tanta fame, il gruppo c’è. Siamo stati imperfetti sulla rete subita e per questo sono dispiaciuto. Da una nostra buona azione è nata la loro rete. Però nel contesto generale abbiamo dato poche possibilità alla squadra israeliana. Potevamo fare qualcosa di meglio con la palla, ma l’atteggiamento è stato perfetto».