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«In trasferta a testa alta»

Soddisfatto dopo l'andata contro il Maccabi, Mattia Croci-Torti ha lanciato il suo Lugano
«In trasferta a testa alta»
Freshfocus
di U. M.Inviato esterno
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«In trasferta a testa alta»
Soddisfatto dopo l'andata contro il Maccabi, Mattia Croci-Torti ha lanciato il suo Lugano
Kenny Miller: «Il ritorno sarà molto tosto».
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Soddisfazione e ottimismo, questo hanno mostrato Mattia Croci-Torti e Kenny Miller, rispettivamente mister di Lugano e Maccabi, dopo il match dell'AIL Arena. Il primo ha visto i suoi vincere, il secondo ha applaudito invece la reazione dopo il primo svantaggio. Entrambi sono in ogni caso consci del fatto che la qualificazione si deciderà il prossimo giovedì.

«È importantissimo aver vinto, si sapeva che sarebbe stata dura - ha spiegato Mattia Croci-Torti - Era difficile, lo sapevamo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo successo. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Siamo a metà contesa, mancano ancora 90 minuti. Rimaniamo con i piedi per terra. Abbiamo concesso questo gol all’avversario, ma in generale siamo stati superiori: le occasioni più chiare sono state nostre, anche se è stata una battaglia. L'arbitro ha fischiato in modo strano, troppo poco. Ha lasciato correre tanto. Peccato per l’ultima azione per quel fallo fischiato a Moncada, che andava in rete. Loro sono bravi a inserirsi, abbiamo lasciato il gioco a loro, lo sapevamo. Ora pensiamo a recuperare bene le energie, andiamo con la testa alta alla partita di ritorno. Ho dei giocatori con tanta fame, il gruppo c’è. Siamo stati imperfetti sulla rete subita e per questo sono dispiaciuto. Da una nostra buona azione è nata la loro rete. Però nel contesto generale abbiamo dato poche possibilità alla squadra israeliana. Potevamo fare qualcosa di meglio con la palla, ma l’atteggiamento è stato perfetto».   

CONFERENCE LEAGUE
Battuto di misura il Maccabi: Lugano più vicino all'Europa

«Nel primo tempo abbiamo subito la verve del Lugano, nei secondi 45 minuti invece è andata molto meglio - ha invece raccontato Kenny MIller, mister del Maccabi - Siamo rientrati in partita all’inizio della ripresa, ma siamo dispiaciuti di aver subilo la seconda rete per un rigore. Lugano è un'ottima squadra, che in Svizzera ha iniziato benissimo la stagione. Questo scontro si gioca su due sfide, quindi tutto e possibile. Sarà un ritorno molto tosto. Se vediamo il secondo tempo, sono fiducioso: abbiamo le possibilità di ribaltare il risultato. Ribadisco, sono contento dei secondi 45 minuti. Oltre la traversa, con un gran tiro dalla lunga distanza, qualche occasione l’abbiamo avuta. Dobbiamo essere però più creativi nella fase offensiva. L’arbitro? Secondo me ha fatto bene, non è stata una partita semplice, ma aveva sempre il confronto in mano. È chiaro, dopo ogni partita gli allenatori hanno la loro opinione, ma penso che non abbia influito sul risultato».     

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