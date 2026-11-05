GAMBAROGNO
Chiude per l'inverno la strada forestale Cheventino - Monti di Gerra
Il provvedimento è motivato dai rischi di ghiaccio e caduta di neve e sassi, con accesso limitato ai soli residenti.
Ti-Press/Samuel Golay
Fonte red
Chiude per l'inverno la strada forestale Cheventino - Monti di Gerra
Il provvedimento è motivato dai rischi di ghiaccio e caduta di neve e sassi, con accesso limitato ai soli residenti.
GAMBAROGNO - La strada forestale Cheventino - Monti di Gerra sarà chiusa al traffico a partire dal primo dicembre fino a nuovo avviso. Lo comunica la Sezione forestale cantonale, precisando che il provvedimento è legato ai rischi per la sicurezza durante il periodo invernale.
La chiusura è stata disposta a causa del pericolo di formazione di ghiaccio e della possibile caduta di neve e sassi. Secondo la Sezione forestale, questi rischi non possono essere eliminati attraverso misure di sicurezza economicamente sostenibili.
Il transito rimane tollerato per i residenti. La Sezione forestale precisa tuttavia di non assumersi alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose.
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