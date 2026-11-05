La penna rossa potrà anche finire al museo, «ma il pensiero critico no»

La penna rossa delle correzioni in mostra: com'è nata questa idea?

«È un'esposizione immaginaria che ho costruito per riflettere su un tema molto concreto. Al centro non ci sono spade medievali o dipinti storici, ma gli oggetti che hanno incusso timore a generazioni di allieve e allievi. Piccoli strumenti dagli effetti enormi: chi non ricorda i compiti restituiti, chiedendosi se l'insegnante avesse voluto correggere il testo o colorare di rosso l'intero foglio?»

Osservando questi oggetti, però, lei si pone una domanda più scomoda.

«Sì: stiamo guardando soltanto vecchi strumenti di scrittura, oppure i resti di una cultura dell'apprendimento che l'intelligenza artificiale sta già superando? Diciamocelo: quando è stata l'ultima volta che abbiamo scritto un testo lungo senza che qualche strumento digitale ci aiutasse a riflettere, correggesse o suggerisse addirittura intere frasi? E se ChatGPT migliora ortografia, grammatica e stile in pochi secondi, perché i bambini dovrebbero esercitarsi per anni sulle regole della punteggiatura? Non è un po' come insegnare loro a lavare i panni a mano quando in cantina c'è già la lavatrice?»