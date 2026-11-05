BIASCA
Una serata solidale da annotare sull'agenda
Sabato 28 novembre presso il Palaroller Raiffeisen va in scena il "Pontr'On'Air". Tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione Kumbatia Kenya.
Kumbatia Kenya
Fonte Kumbatia Kenya
Una serata solidale da annotare sull'agenda
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Una serata solidale da annotare sull'agenda
Sabato 28 novembre presso il Palaroller Raiffeisen va in scena il "Pontr'On'Air". Tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione Kumbatia Kenya.
Una serata solidale da annotare sull'agenda
Sabato 28 novembre presso il Palaroller Raiffeisen va in scena il "Pontr'On'Air". Tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione Kumbatia Kenya.
BIASCA - Che serata quella in programma per sabato 28 novembre presso il Palaroller Raiffeisen di Biasca. A organizzarla è l'associazione Kumbatia Kenya, da anni attiva nel Paese africano con vari progetti umanitari e sociali.
Si parte alle ore 18 con un ricco aperitivo. Alle ore 19.30 ecco la cena. Con fondue bourguignonne per i più grandi, oppure nuggets e patatine per i più piccoli. «La riservazione per la cena è obbligatoria. Tutto il resto no», spiegano gli organizzatori.
Alle 21.30 il grande party "Pontr'On'Air" avrà inizio. Suonerà deejay Feed. Entrata libera.
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'associazione Kumbatia Kenya.
Kumbatia KenyaLa locandina dell'evento.
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