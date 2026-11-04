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Mostra una pistola in una storia su Instagram: la polizia interviene e trova la cocaina

Gli agenti varesini hanno sequestrato denaro contante (compresi franchi svizzeri) e materiale per il confezionamento delle dosi
Mostra una pistola in una storia su Instagram: la polizia interviene e trova la cocaina
QUESTURA DI VARESE
Fonte Questura di Varese
elaborata da Redazione
Mostra una pistola in una storia su Instagram: la polizia interviene e trova la cocaina
Gli agenti varesini hanno sequestrato denaro contante (compresi franchi svizzeri) e materiale per il confezionamento delle dosi

VARESE - Un video pubblicato su Instagram ha fatto finire in carcere un uomo a Varese. La Polizia di Stato lo ha arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre un secondo uomo è stato denunciato a piede libero per concorso nello stesso reato.

Nelle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato oltre 5000 euro in contanti, 60 franchi svizzeri, circa 150 grammi di cocaina e 35 grammi di hashish, insieme a quattro coltelli con residui di droga, un bilancino elettronico e il materiale per confezionare le dosi.

Tutto è partito dalla segnalazione di una storia pubblicata su Instagram: nel filmato un uomo, senza mostrare il volto, maneggiava una pistola di piccolo calibro. Comparivano anche ingenti somme di denaro contante e frasi dal contenuto minaccioso.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno identificato chi usava quel profilo e ne hanno perquisito l'abitazione, dove è saltata fuori una modica quantità di hashish. La geolocalizzazione delle fotografie scattate con il suo cellulare li ha poi portati a un secondo appartamento, riconducibile a un'altra persona: lì, dentro un armadio, c'erano la droga e il materiale per il confezionamento.

Durante l'interrogatorio i due hanno dichiarato che quanto sequestrato apparteneva al primo uomo, che ne aveva affidato temporaneamente la custodia al secondo. Al termine degli accertamenti il primo è finito in manette ed è stato condotto alla Casa circondariale di Varese. Il complice, invece, è stato denunciato.

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