Mostra una pistola in una storia su Instagram: la polizia interviene e trova la cocaina

Tutto è partito dalla segnalazione di una storia pubblicata su Instagram: nel filmato un uomo, senza mostrare il volto, maneggiava una pistola di piccolo calibro. Comparivano anche ingenti somme di denaro contante e frasi dal contenuto minaccioso.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno identificato chi usava quel profilo e ne hanno perquisito l'abitazione, dove è saltata fuori una modica quantità di hashish. La geolocalizzazione delle fotografie scattate con il suo cellulare li ha poi portati a un secondo appartamento, riconducibile a un'altra persona: lì, dentro un armadio, c'erano la droga e il materiale per il confezionamento.