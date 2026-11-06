Materiale bellico, il fronte del SÌ: «La Svizzera deve poter garantire la propria difesa»

Regazzi: «A rischio posti di lavoro e apprendisti»

Le conseguenze economiche dell'attuale normativa sono state al centro dell'intervento del consigliere agli Stati Fabio Regazzi, presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), che ha richiamato l'attenzione soprattutto sulle piccole e medie imprese attive nella filiera della difesa. Un settore che, ha ricordato, non comprende soltanto i grandi produttori di armamenti, ma coinvolge numerose aziende specializzate in attività tecnologicamente avanzate. Una realtà presente anche nella Svizzera italiana.