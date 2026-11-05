Nasce Indipendenti, un nuovo gruppo politico in vista delle Cantonali 2027
Non vengono forniti dettagli sui possibili candidati, sul numero degli aderenti o sulle modalità con cui la formazione intende partecipare alle elezioni.
BELLINZONA - Una nuova formazione si affaccia sulla scena politica ticinese in vista delle elezioni cantonali del 2027. Si chiama "Indipendenti" e punta a «rafforzare l'autonomia decisionale dei Comuni», con l'obiettivo di «ridurre la distanza tra chi prende le decisioni e chi ne vive le conseguenze».
Il gruppo, che ha annunciato la propria nascita attraverso un comunicato stampa diffuso oggi, riunisce persone con sensibilità politiche diverse, accomunate dalla volontà di promuovere una maggiore autonomia comunale.
Un obiettivo comune, senza uniformità politica
La particolarità della nuova formazione starebbe nel suo modello organizzativo. Indipendenti intende infatti riunire persone condividendo «un obiettivo istituzionale senza richiedere uniformità politica sulle altre questioni», si legge nel comunicato. Il gruppo si presenta inoltre con una struttura orizzontale, nella quale ogni componente mantiene la propria autonomia e risponde personalmente delle posizioni che sostiene.
Partecipazione e cambiamenti graduali
Il progetto politico si fonda sui principi della partecipazione e della cooperazione. L'intenzione dichiarata non è quella di creare strutture istituzionali alternative, bensì di operare all'interno di quelle esistenti, promuovendo gradualmente i cambiamenti ritenuti necessari.
Il gruppo riassume la propria filosofia nel motto «Ognuno sé stesso, tutti per un obiettivo», a sottolineare la volontà di conciliare indipendenza individuale e impegno collettivo.
Nel comunicato non vengono tuttavia forniti dettagli sui possibili candidati, sul numero degli aderenti o sulle modalità con cui la formazione intende partecipare alle elezioni.