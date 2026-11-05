Nasce Indipendenti, un nuovo gruppo politico in vista delle Cantonali 2027

Un obiettivo comune, senza uniformità politica

La particolarità della nuova formazione starebbe nel suo modello organizzativo. Indipendenti intende infatti riunire persone condividendo «un obiettivo istituzionale senza richiedere uniformità politica sulle altre questioni», si legge nel comunicato. Il gruppo si presenta inoltre con una struttura orizzontale, nella quale ogni componente mantiene la propria autonomia e risponde personalmente delle posizioni che sostiene.

Partecipazione e cambiamenti graduali

Il progetto politico si fonda sui principi della partecipazione e della cooperazione. L'intenzione dichiarata non è quella di creare strutture istituzionali alternative, bensì di operare all'interno di quelle esistenti, promuovendo gradualmente i cambiamenti ritenuti necessari.