Giubiasco, l'ex docente a breve in libertà?
Rispettando le misure sostitutive, il 37enne potrà lasciare il carcere in attesa del processo del prossimo 18 gennaio.
GIUBIASCO - L'ex docente delle Scuole medie di Giubiasco — che il prossimo 18 gennaio dovrà comparire alla sbarra per rispondere di presunti abusi sessuali nei confronti di due minorenni — potrebbe tornare a breve a piede libero. Come anticipato dalla RSI, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha prospettato la possibilità alle parti, a condizione che vengano adottate delle misure sostitutive.
Tra queste, il versamento di una cauzione e il divieto di avvicinarsi alle due giovani e, più in generale, anche a luoghi frequentati da minori.
Nell'eventualità, il 37enne potrà lasciare il carcere, in cui si trova dallo scorso mese di marzo, e attendere in libertà la data del processo.
Nei suoi confronti, lo ricordiamo, sono stati ipotizzati i reati di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo della licenza.