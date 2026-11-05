«L'economia svizzera è in crescita»

«La crescita nel secondo trimestre ha riservato una sorpresa positiva», ha affermato Schlegel. Sebbene ad aver contribuito siano state in particolare l'industria farmaceutica e quella chimica, l'andamento è risultato ampiamente sostenuto anche al di là.

A destare preoccupazione per Schlegel è invece l'aumento dei prezzi dell'energia, che grava sull'economia mondiale e ha spinto l'inflazione in Svizzera all’1,5% nel mese di ottobre. Dall'ultima valutazione della situazione di politica monetaria, l'inflazione ha continuato ad aumentare. «Finora non abbiamo riscontrato effetti di secondo ordine significativi», ha affermato in riferimento a possibili ulteriori aumenti dei prezzi e dei salari. Qualora la stabilità dei prezzi dovesse essere compromessa, la BNS adeguerà la propria politica monetaria.