Rischio d'incendio, Decathlon richiama due prodotti: «Non utilizzateli più»
Decathlon offre il rimborso integrale e raccomanda di restituire immediatamente i dispositivi coinvolti.
Decathlon richiama due prodotti del marchio ITIWIT a causa di un possibile rischio d'incendio legato al surriscaldamento della batteria. Si tratta dell'Assistenza elettrica Kayak/SUP e della batteria Assistenza elettrica, vendute tra il 1° novembre 2022 e il 12 ottobre 2026.
Il richiamo, effettuato in collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), riguarda prodotti che potrebbero presentare un problema di sicurezza in caso di infiltrazioni d'acqua.
Il pericolo è legato alla batteria. Secondo quanto comunicato dall'UPI, un'infiltrazione d'acqua nel suo alloggiamento può provocare un forte surriscaldamento, innescando una reazione termica che potrebbe sfociare in un incendio.
I prodotti interessati dal richiamo sono:
- Assistenza elettrica Kayak/SUP - Marchio ITIWIT (Decathlon), ID prodotto 8771733, numero di articolo 4682119.
- Batteria Assistenza elettrica - Marchio ITIWIT (Decathlon), ID prodotto 8853862, numero di articolo 5094260.
Cosa devono fare i consumatori?
L'UPI e Decathlon invitano chi possiede uno dei prodotti interessati a interromperne immediatamente l'utilizzo e a restituirlo in un qualsiasi negozio Decathlon. Il prezzo d'acquisto sarà interamente rimborsato.
Particolare attenzione è richiesta nel caso in cui la batteria presenti segni di surriscaldamento eccessivo o rigonfiamenti. In queste situazioni, il prodotto deve essere isolato all'esterno oppure immerso in acqua. È inoltre necessario contattare il Servizio Clienti di Decathlon per ricevere ulteriori indicazioni.