Il lato amaro del cioccolato

Il film raccoglie testimonianze in Ghana, uno dei principali Paesi produttori di cacao al mondo, e racconta le difficoltà quotidiane delle famiglie di coltivatori, affrontando temi come il lavoro minorile, le disuguaglianze economiche e le condizioni di produzione. Il racconto ripercorre inoltre i legami storici tra Ghana e Svizzera e dà spazio a iniziative imprenditoriali locali che cercano di valorizzare la produzione del cacao e di garantire maggiori benefici alle comunità produttrici.

La serata è organizzata dalla Città di Lugano e dal Comune di Capriasca, entrambi riconosciuti come Fair Trade Town, in collaborazione con Botteghe del Mondo e Quartiere Maghetti. L'obiettivo, spiegano i promotori, è sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un consumo consapevole e di un commercio più giusto. L'ingresso è libero.