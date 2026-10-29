La grande musica organistica in Collegiata
Appuntamento imperdibile stasera con il Maestro Guy-Baptiste Jaccottet. L'evento è organizzato dall'Associazione Amici dell’organo Antegnati.
BELLINZONA - Oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 20.30 nella Chiesa Collegiata di Bellinzona si terrà un concerto d’organo con il Maestro Guy-Baptiste Jaccottet. Proporrà brani da lui composti come pure brani di F. Chopin, Béla Bartók, W.A.Mozart, V. Bellini e L-J Lefébure-Wély. L'evento è organizzato dall'Associazione Amici dell’organo Antegnati di Bellinzona.
Non è tutto. Nell'ambito del Kinder Antegnati, il Maestro Jaccottet offrirà, nel corso della mattinata e del pomeriggio odierni, due concerti riservati alle bimbe e ai bimbi della scuola dell’infanzia della Città. Sarà un concerto creato ad hoc per stimolare la curiosità, l’attenzione e il coinvolgimento dei piccoli spettatori.
L’entrata al concerto serale è libera. È gradita un’offerta all’uscita.