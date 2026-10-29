La grande musica organistica in Collegiata

Non è tutto. Nell'ambito del Kinder Antegnati, il Maestro Jaccottet offrirà, nel corso della mattinata e del pomeriggio odierni, due concerti riservati alle bimbe e ai bimbi della scuola dell’infanzia della Città. Sarà un concerto creato ad hoc per stimolare la curiosità, l’attenzione e il coinvolgimento dei piccoli spettatori.

L’entrata al concerto serale è libera. È gradita un’offerta all’uscita.