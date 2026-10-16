Da Brooklyn ad Ascona: al via la nuova stagione del Jazz Cat Club

Il progetto è nato dall’incontro a New York tra Kennedy e il tastierista e produttore ceco Ondre J Pivec, collaboratore di lunga data di Gregory Porter. Cresciuta musicalmente nella chiesa del nonno, in Michigan, Kennedy ha influenze che spaziano da Ella Fitzgerald e Anita Baker a Sade, Michael Jackson e Prince. A New York ha inoltre collaborato, tra gli altri, con Dee Dee Bridgewater, Terri Lyne Carrington e Christian McBride.