Da Brooklyn ad Ascona: al via la nuova stagione del Jazz Cat Club
I Kennedy Administration saranno protagonisti del concerto di lunedì 19 ottobre
ASCONA - La nuova stagione del Jazz Cat Club prende il via lunedì 19 ottobre alle 20.30 al Teatro del Gatto di Ascona con i Kennedy Administration, gruppo newyorkese guidato dalla cantante Kennedy. Nata a Brooklyn, la formazione propone un repertorio in cui jazz, soul e R&B si intrecciano con funk, hip-hop e pop.
Il progetto è nato dall’incontro a New York tra Kennedy e il tastierista e produttore ceco Ondre J Pivec, collaboratore di lunga data di Gregory Porter. Cresciuta musicalmente nella chiesa del nonno, in Michigan, Kennedy ha influenze che spaziano da Ella Fitzgerald e Anita Baker a Sade, Michael Jackson e Prince. A New York ha inoltre collaborato, tra gli altri, con Dee Dee Bridgewater, Terri Lyne Carrington e Christian McBride.
La band arriva ad Ascona nell’ambito di un tour in diversi Paesi europei, dopo la pubblicazione di "Humanity", il terzo album, uscito nel 2025. Il disco comprende dieci brani originali che ampliano il linguaggio del gruppo tra jazz, funk, soul e R&B. Tra gli ospiti figura anche Mark Lettieri, chitarrista degli Snarky Puppy.
La capacità dei Kennedy Administration di rileggere linguaggi e repertori differenti emerge anche dai video con cui si sono fatti conoscere online. La loro versione di "Human Nature" di Michael Jackson ha superato le 200mila visualizzazioni su YouTube, mentre la reinterpretazione di "Let’s Stay Together" ne conta oltre 90mila.
Il gruppo si è esibito in festival di tutto il mondo. Nel 2018 ha aperto un concerto di Elton John ed è stato ospite a Lugano per i 40 anni di Estival Jazz. Ad Ascona Kennedy sarà affiancata da Ricky Pistone alla chitarra, Eugene Rogers al basso, Jan Uvira alle tastiere e Vince Golly alla batteria.