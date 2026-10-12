La Staatskapelle Dresden debutta al LAC con Daniele Gatti e Augustin Hadelich
L'appuntamento è per mercoledì 28 ottobre, in scaletta Beethoven e Brahms.
L'appuntamento è per mercoledì 28 ottobre, in scaletta Beethoven e Brahms.
LUGANO - Mercoledì 28 ottobre alle 20.00 la Sala Teatro del LAC di Lugano ospita per la prima volta la Staatskapelle Dresden.
È una delle orchestre più antiche e prestigiose al mondo, con quasi cinque secoli di storia alle spalle e un suono inconfondibile, profondo e caldo, noto come “Dresdner Klang”.
Sul podio sale Daniele Gatti, direttore principale dell’orchestra dal 2024, legato alla compagine sassone da un rapporto nato nel 2000.
Il solista è il violinista italo-tedesco Augustin Hadelich, vincitore di un Grammy Award e ospite regolare delle maggiori orchestre internazionali, dai Berliner Philharmoniker alla New York Philharmonic.
In programma ci sono due capolavori del repertorio tedesco. Nella prima parte si ascolta il Concerto per violino e orchestra di Beethoven, l’unico scritto dal compositore, in cui solista e orchestra dialogano quasi alla pari. Nella seconda parte c’è la Sinfonia n. 2 di Brahms, dal carattere luminoso e disteso, spesso definita “pastorale”.
Info e biglietti: www.laclugano.ch
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!