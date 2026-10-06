CUGNASCO
Due talenti in un unico concerto
Janek Dockweiler all'organo. Ares Midiri al violino. L'appuntamento è per venerdì sera in chiesa. Entrata libera.
Foto Parrocchia
Fonte Redazione
Due talenti in un unico concerto
Janek Dockweiler all'organo. Ares Midiri al violino. L'appuntamento è per venerdì sera in chiesa. Entrata libera.
CUGNASCO - Janek Dockweiler all'organo. Ares Midiri al violino. Due talenti musicali in un colpo solo. L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle ore 20 presso la chiesa parrocchiale di Cugnasco.
«Un’occasione speciale per lasciarsi accompagnare dalle suggestive sonorità dell’organo e del violino in un’atmosfera di raccoglimento e bellezza», commentano gli organizzatori della parrocchia di Cugnasco-Gerra.
Per Dockweiler e Midiri, già apprezzati in precedenti occasioni, si tratta di un gradito ritorno. L'entrata per il pubblico è libera.
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