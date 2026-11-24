Tra Rossini e Schubert
Al LAC la Freiburger Barockorchester e il Collegium Vocale Gent: appuntamento speciale sabato 5 dicembre
LUGANO - Pablo Heras-Casado sale sul podio della Sala Teatro del LAC sabato 5 dicembre alle 20, alla guida della Freiburger Barockorchester e del Collegium Vocale Gent, per un concerto che accosta "La morte di Didone" di Gioachino Rossini - con il soprano Francesca Pia Vitale - all'"Ouverture im italienischen Stil" e alla Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944, "La Grande", di Franz Schubert.
Dalla scena operistica alla grande tradizione sinfonica, il direttore spagnolo ha costruito un percorso artistico in cui la conoscenza delle prassi esecutive, l'attenzione alla qualità del suono e una particolare sensibilità per la dimensione drammatica della musica concorrono a definire un'identità interpretativa tra le più apprezzate della scena internazionale.
Due protagonisti e due pagine di una stagione nella quale il linguaggio musicale europeo conosce una straordinaria trasformazione. Gli anni in cui Rossini e Schubert muovono i propri passi rappresentano un momento cruciale nella storia musicale europea: la fortuna dell'opera italiana, e in particolare di Rossini, investe la vita culturale viennese, ne modifica il gusto e alimenta un intenso confronto tra tradizioni. Nella Vienna dei primi decenni dell'Ottocento il melodramma italiano è un fenomeno artistico e sociale di straordinaria diffusione, al quale neppure Schubert rimane estraneo. L'"Ouverture im italienischen Stil", che apre il concerto, nasce proprio da questa ispirazione: il compositore assimila la brillantezza ritmica, la vivacità melodica e il gusto per il contrasto propri della scrittura teatrale italiana, rielaborandoli attraverso una sensibilità personale.
Al centro della prima parte c'è "La morte di Didone". Composta intorno al 1811 su versi rielaborati dalla "Didone abbandonata" di Metastasio, la cantata appartiene alla produzione giovanile di Rossini e si configura, secondo la denominazione dell'autografo, come una Gran Scena per soprano e coro. La composizione si inscrive nella tradizione della cantata drammatica settecentesca, della quale riprende i principi formali sviluppandoli secondo una concezione teatrale fondata sulla stretta relazione tra struttura musicale e progressione dell'azione.
L'architettura della partitura si articola in una successione di episodi strumentali, corali e solistici, organizzati secondo un disegno drammaturgico unitario. All'introduzione orchestrale e corale segue una prima sezione di carattere lirico e introspettivo, nella quale il conflitto interiore della protagonista trova espressione attraverso l'alternanza di declamazione e canto spiegato. I successivi interventi del coro assumono una precisa funzione drammatica, introducono nuovi elementi nell'azione e determinano una progressiva accelerazione della tensione, fino all'epilogo tragico.
La presenza di Francesca Pia Vitale, interprete che ha maturato una solida esperienza nel repertorio belcantistico, permette di restituire a questa pagina la sua natura eminentemente teatrale. La precisione della declamazione, la flessibilità del fraseggio e la capacità di articolare il discorso musicale secondo le differenti sfumature emotive sono altrettanti elementi di una scrittura nella quale il virtuosismo vocale è inscindibile dall'espressione drammatica.
Nella seconda parte la Sinfonia n. 9 riconduce a Schubert, questa volta nella dimensione più vasta e ambiziosa della sua produzione orchestrale. Composta negli ultimi anni della sua vita, la sinfonia rappresenta uno dei momenti decisivi del passaggio dal classicismo viennese al Romanticismo. L'ampiezza dell'architettura, la continuità del movimento ritmico e la capacità di sviluppare e trasformare il materiale tematico conferiscono alla partitura una fisionomia del tutto particolare. Le «divine lunghezze» di cui avrebbe parlato Robert Schumann alludono a una concezione del tempo musicale nella quale la ripetizione non è un semplice ritorno, ma diventa occasione di trasformazione e di progressiva espansione del discorso.
Alle 19:00, in Sala Refettorio, il giornalista e divulgatore musicale Enrico Parola introduce il concerto offrendo al pubblico una chiave di lettura del programma attraverso il contesto storico-musicale, aneddoti, curiosità e approfondimenti sui brani in programma.