Due protagonisti e due pagine di una stagione nella quale il linguaggio musicale europeo conosce una straordinaria trasformazione. Gli anni in cui Rossini e Schubert muovono i propri passi rappresentano un momento cruciale nella storia musicale europea: la fortuna dell'opera italiana, e in particolare di Rossini, investe la vita culturale viennese, ne modifica il gusto e alimenta un intenso confronto tra tradizioni. Nella Vienna dei primi decenni dell'Ottocento il melodramma italiano è un fenomeno artistico e sociale di straordinaria diffusione, al quale neppure Schubert rimane estraneo. L'"Ouverture im italienischen Stil", che apre il concerto, nasce proprio da questa ispirazione: il compositore assimila la brillantezza ritmica, la vivacità melodica e il gusto per il contrasto propri della scrittura teatrale italiana, rielaborandoli attraverso una sensibilità personale.

Al centro della prima parte c'è "La morte di Didone". Composta intorno al 1811 su versi rielaborati dalla "Didone abbandonata" di Metastasio, la cantata appartiene alla produzione giovanile di Rossini e si configura, secondo la denominazione dell'autografo, come una Gran Scena per soprano e coro. La composizione si inscrive nella tradizione della cantata drammatica settecentesca, della quale riprende i principi formali sviluppandoli secondo una concezione teatrale fondata sulla stretta relazione tra struttura musicale e progressione dell'azione.