La cantante proporrà i brani che hanno segnato il suo percorso, da "Sincerità" a "La notte", fino a "Controvento", con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2014. Accanto ai successi troveranno spazio le canzoni di "Foto Mosse", il nuovo album uscito lo scorso mese di aprile e che segna un ulteriore capitolo della sua evoluzione artistica e che verrà presentato dal vivo proprio in questa occasione.