Arisa è pronta per il LAC
Un concerto da non perdere questa sera dalle 20
LUGANO - Una delle voci più belle della musica italiana contemporanea torna a Lugano: questa sera Arisa porta il suo Live Tour alla Sala Teatro del LAC alle ore 20.
La cantante proporrà i brani che hanno segnato il suo percorso, da "Sincerità" a "La notte", fino a "Controvento", con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2014. Accanto ai successi troveranno spazio le canzoni di "Foto Mosse", il nuovo album uscito lo scorso mese di aprile e che segna un ulteriore capitolo della sua evoluzione artistica e che verrà presentato dal vivo proprio in questa occasione.
Il nuovo tour conferma il legame di Arisa con il suo pubblico e la volontà di continuare a esibirsi dal vivo, in una dimensione teatrale che valorizza la voce e il rapporto diretto con la platea. Sul palco l'artista crea un rapporto diretto con lo spettatore, privilegiando una dimensione intima e dal grande coinvolgimento emotivo.