L'OSI inaugura la Sala Docks con Avi Avital
Sono cinque i concerti che si terranno nella sala-prove sostitutiva dell'Orchestra, si parte giovedì 19 novembre
LUGANO - È il mandolinista, direttore e compositore israeliano Avi Avital a inaugurare giovedì 19 novembre alle 20 la nuova sala concerti temporanea dell'Orchestra della Svizzera italiana, la Sala Docks Lugano di Pambio-Noranco, in via Pian Scairolo 28. Lo spazio - sala-prove sostitutiva dell'OSI - ospiterà una stagione interamente ripensata, OSI al Docks, articolata in cinque concerti fino al 4 febbraio 2027, mentre l'Auditorio Stelio Molo di Lugano-Besso resta chiuso per i lavori della Città della Musica.
Non si tratta di una semplice replica della stagione in Auditorio: i nuovi spazi hanno suggerito modalità di ascolto più sensoriali e immersive, in cui la musica si apre a possibilità inattese e tutte da esplorare.
Come già accaduto in passato con Heinz Holliger e Giovanni Sollima, l'apertura è affidata alla consolidata rassegna Play&Conduct: Avital si esibirà nella duplice veste di solista e direttore. Il pubblico ticinese lo conosce bene e lo ha applaudito nei due concerti tenuti con l'OSI a Lugano e Bellinzona nella stagione 2020 e poi nel maggio 2023 con Markus Poschner.
Anche al Docks il mandolinista mostrerà i quarti di nobiltà del suo strumento, proveniente dall'Oriente ma sviluppatosi nelle corti rinascimentali italiane, con pagine scritte espressamente per esso: il classicheggiante Concerto per mandolino di Johann Nepomuk Hummel e il concerto contemporaneo Three Sisters, che Avital stesso ha commissionato ad Anna Clyne e che al Docks sarà presentato in prima esecuzione svizzera. Accanto ai concerti figurano elaborazioni di grandi autori, come la danza spagnola tratta da La Vida Breve di Manuel de Falla - di cui quest'anno si ricordano i 150 anni dalla nascita - e il movimento finale, il Saltarello, della Sinfonia Italiana di Felix Mendelssohn. In programma anche brani propri (Avi's Song) e di compositori israeliani, come il contrabbassista jazz Omer Avital (Lonely Girl) e l'etnomusicologo Gil Aldema (In Chassidic Mood). Il concerto sarà diffuso in diretta su RSI Rete Due, partner principale.
Gli altri quattro appuntamenti si terranno tutti di giovedì alle 20.00, dal 14 gennaio al 4 febbraio 2027, e proporranno una sorta di viaggio attraverso i sensi: il gusto e l'olfatto con il direttore Robert Trevino e il sommelier Paolo Basso il 14 gennaio, il tatto evocato dall'handpan di Manu Delago sotto la direzione di Lars Mlekusch il 4 febbraio, l'udito rappresentato dalla viola di Maxim Rysanov il 28 gennaio.
Alla vista è idealmente dedicato il concerto del 21 gennaio, che registra un cambiamento di programma: al posto del violoncello e del violoncello elettrico di Johannes Moser, che proprio in quei giorni diventerà papà, salirà sul palco l'estrosa trombettista Tine Thing Helset, in una serata valorizzata dal light designer Marzio Picchetti.
Biglietti e abbonamenti sono in vendita sul sito www.osi.swiss oppure contattando direttamente gli uffici dell'OSI (osi@osi.swiss, +41 91 950 13 60). Anche quest'anno tutti i concerti in stagione - OSI al LAC, OSI al Docks e OSI a Pentecoste - si possono raggiungere gratuitamente con i mezzi pubblici grazie a un accordo con RailAway FFS e la Comunità tariffale Arcobaleno (informazioni su www.ffs.ch/osi).