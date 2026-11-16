L'OSI inaugura la Sala Docks con Avi Avital

Come già accaduto in passato con Heinz Holliger e Giovanni Sollima, l'apertura è affidata alla consolidata rassegna Play&Conduct: Avital si esibirà nella duplice veste di solista e direttore. Il pubblico ticinese lo conosce bene e lo ha applaudito nei due concerti tenuti con l'OSI a Lugano e Bellinzona nella stagione 2020 e poi nel maggio 2023 con Markus Poschner.

Anche al Docks il mandolinista mostrerà i quarti di nobiltà del suo strumento, proveniente dall'Oriente ma sviluppatosi nelle corti rinascimentali italiane, con pagine scritte espressamente per esso: il classicheggiante Concerto per mandolino di Johann Nepomuk Hummel e il concerto contemporaneo Three Sisters, che Avital stesso ha commissionato ad Anna Clyne e che al Docks sarà presentato in prima esecuzione svizzera. Accanto ai concerti figurano elaborazioni di grandi autori, come la danza spagnola tratta da La Vida Breve di Manuel de Falla - di cui quest'anno si ricordano i 150 anni dalla nascita - e il movimento finale, il Saltarello, della Sinfonia Italiana di Felix Mendelssohn. In programma anche brani propri (Avi's Song) e di compositori israeliani, come il contrabbassista jazz Omer Avital (Lonely Girl) e l'etnomusicologo Gil Aldema (In Chassidic Mood). Il concerto sarà diffuso in diretta su RSI Rete Due, partner principale.