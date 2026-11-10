Musica e parole «tra le corde» di una vita
Sandro Schneebeli si racconta questa sera al Teatro Foce
LUGANO - «Notte. Gare de Lion. Sui binari un ragazzo con la sua chitarra in spalla e la testa piena di ricci spettinati, ribelli e vivi come i suoi pensieri». Comincia così "Tra le corde della mia storia", lo spettacolo musicale-teatrale in scena martedì 10 novembre alle 20.30 al Teatro Foce di Lugano.
Sul palco il chitarrista Sandro Schneebeli ed Elena Visconti, autrice dei testi e voce narrante. Il musicista, spiegano gli autori, sente il bisogno di raccontarsi e di creare con il pubblico un legame più profondo, rendendolo parte della sua storia.
Il risultato è un viaggio definito «emozionante, intimo e ironico» nella vita di un musicista: alcuni dei brani più personali e significativi di Schneebeli si alternano alle parole di Visconti, che si è lasciata ispirare dai ricordi e dagli episodi raccontati dal chitarrista per scrivere un percorso da attraversare insieme, tra sorrisi ed emozioni.
La supervisione è di Amanda Rougier. Lo spettacolo dura 80 minuti ed è consigliato a partire dai 12 anni.