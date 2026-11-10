Musica e parole «tra le corde» di una vita

Il risultato è un viaggio definito «emozionante, intimo e ironico» nella vita di un musicista: alcuni dei brani più personali e significativi di Schneebeli si alternano alle parole di Visconti, che si è lasciata ispirare dai ricordi e dagli episodi raccontati dal chitarrista per scrivere un percorso da attraversare insieme, tra sorrisi ed emozioni.

La supervisione è di Amanda Rougier. Lo spettacolo dura 80 minuti ed è consigliato a partire dai 12 anni.