Il cinema muto incontra la musica dal vivo al FOCE
Sabato 12 dicembre il Teatro FOCE ospita un cine-concerto dedicato al capolavoro di Dziga Vertov, nell'ambito dei festeggiamenti per i vent'anni di Agorateca.
Sabato 12 dicembre il Teatro FOCE ospita un cine-concerto dedicato al capolavoro di Dziga Vertov, nell'ambito dei festeggiamenti per i vent'anni di Agorateca.
LUGANO - Un capolavoro del cinema muto accompagnato da una colonna sonora eseguita dal vivo. Sabato 12 dicembre il Teatro FOCE di Lugano ospiterà il cine-concerto «... senza parole!», dedicato a L'uomo con la macchina da presa (1929) del regista sovietico Dziga Vertov. L'evento rientra nelle celebrazioni per i vent'anni di Agorateca, la bibliomediateca della Città di Lugano, ed è organizzato in collaborazione con la rassegna Raclette.
Considerato uno dei capolavori della storia del cinema, il film racconta una giornata in una metropoli sovietica attraverso immagini in bianco e nero e tecniche sperimentali. La proiezione sarà accompagnata dalle musiche originali di Simon Quinn, eseguite dal vivo da Nolan Quinn alla tromba, Gregor Ftičar al pianoforte elettrico Rhodes, Simon Quinn al contrabbasso e basso synth e Brian Quinn alla batteria.
Al termine dello spettacolo è previsto un incontro con i musicisti, durante il quale il pubblico potrà porre domande e approfondire il progetto. Prima del cine-concerto sarà inoltre possibile cenare nel foyer del teatro.
Gli altri appuntamenti per i vent'anni di Agorateca
Le celebrazioni proseguono con un programma dedicato a cinema, musica e letteratura. La rassegna Club Cult Original Version propone classici come Jaws, E.T. ed Edward Scissorhands, mentre Agorateca Incontri presenterà Melodie, documentario di Anka Schmid dedicato al potere del canto.
In calendario anche un appuntamento speciale del Family Groove Club e la tavola rotonda Dentro le case: «Le Sofalesungen si raccontano», dedicata alle letture letterarie in contesti domestici.