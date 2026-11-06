Il cinema muto incontra la musica dal vivo al FOCE

Considerato uno dei capolavori della storia del cinema, il film racconta una giornata in una metropoli sovietica attraverso immagini in bianco e nero e tecniche sperimentali. La proiezione sarà accompagnata dalle musiche originali di Simon Quinn, eseguite dal vivo da Nolan Quinn alla tromba, Gregor Ftičar al pianoforte elettrico Rhodes, Simon Quinn al contrabbasso e basso synth e Brian Quinn alla batteria.