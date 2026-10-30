SciArt torna al LAC con Riccardo Benassi

Si comincia con "Morestalgia" (2019) di Riccardo Benassi, installazione audiovisiva e polisensoriale ospitata nella Hall del LAC dal 1° al 6 novembre. L'opera è attraversabile e trasforma lo schermo in una soglia fisica e relazionale: attraverso testo, immagini e suono esplora la "nostalgia aumentata" dell'era digitale e i suoi effetti sulla memoria, sul desiderio e sul senso di appartenenza. Martedì 3 novembre alle 18.30 Benassi incontrerà il pubblico per approfondire la genesi del lavoro e i temi della propria ricerca, dalla cultura onlife alle trasformazioni emotive e sociali prodotte dalle tecnologie digitali, in un dialogo moderato dalla curatrice Chiara Nuzzi.

Nato nel 2021, SciArt esplora le connessioni tra scienza e arti, due ambiti che, attraverso linguaggi e metodi differenti, condividono la capacità di osservare e interpretare la realtà. Attraverso eventi, incontri e contenuti digitali il progetto porta all'attenzione del pubblico esperienze nate dall'incontro tra ricerca scientifica e creazione artistica, mostrando come discipline diverse possano influenzarsi reciprocamente e offrire nuove chiavi di lettura del mondo contemporaneo.