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SciArt torna al LAC con Riccardo Benassi

"Morestalgia" sarà ospitata nella Hall del LAC dal 1° al 6 novembre, martedì 3 incontro tra l'artista e il pubblico
SciArt torna al LAC con Riccardo Benassi
IBSA FOUNDATION
Fonte IBSA Foundation
elaborata da Redazione
SciArt torna al LAC con Riccardo Benassi
"Morestalgia" sarà ospitata nella Hall del LAC dal 1° al 6 novembre, martedì 3 incontro tra l'artista e il pubblico

LUGANO - Eccoci giunti al primo dei tre nuovi appuntamenti che arricchiscono la programmazione di SciArt, il progetto di IBSA Foundation per la ricerca scientifica che promuove il dialogo e la contaminazione tra arti e scienza. Protagoniste saranno tre proposte dedicate alla memoria digitale, agli ecosistemi viventi e al teatro come spazio di visione, relazione e partecipazione.

Si tratta di tre esperienze differenti, accomunate dalla volontà di interrogare la posizione dell'essere umano rispetto alla tecnologia, all'ambiente e agli altri, lungo un percorso che attraversa installazione, suono, luce, teatro e conversazione. La programmazione è sviluppata in collaborazione con LAC Lugano Arte e Cultura e MASI Lugano, Museo d'arte della Svizzera italiana, con l'obiettivo di fare dell'esperienza artistica uno spazio di osservazione, ascolto e confronto.

Si comincia con "Morestalgia" (2019) di Riccardo Benassi, installazione audiovisiva e polisensoriale ospitata nella Hall del LAC dal 1° al 6 novembre. L'opera è attraversabile e trasforma lo schermo in una soglia fisica e relazionale: attraverso testo, immagini e suono esplora la "nostalgia aumentata" dell'era digitale e i suoi effetti sulla memoria, sul desiderio e sul senso di appartenenza. Martedì 3 novembre alle 18.30 Benassi incontrerà il pubblico per approfondire la genesi del lavoro e i temi della propria ricerca, dalla cultura onlife alle trasformazioni emotive e sociali prodotte dalle tecnologie digitali, in un dialogo moderato dalla curatrice Chiara Nuzzi.

Nato nel 2021, SciArt esplora le connessioni tra scienza e arti, due ambiti che, attraverso linguaggi e metodi differenti, condividono la capacità di osservare e interpretare la realtà. Attraverso eventi, incontri e contenuti digitali il progetto porta all'attenzione del pubblico esperienze nate dall'incontro tra ricerca scientifica e creazione artistica, mostrando come discipline diverse possano influenzarsi reciprocamente e offrire nuove chiavi di lettura del mondo contemporaneo.

Gli eventi sono a ingresso gratuito previa prenotazione sui siti di IBSA Foundation, LAC e MASI Lugano.

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