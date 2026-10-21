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LUGANO

Dopo Messico, Uruguay e Spagna, «Icaro» torna in scena al LAC

Lo spettacolo di Daniele Finzi Pasca sarà in scena al LAC il 24 e 25 ottobre. Dal debutto nel 1991 ha totalizzato 843 repliche e oltre 297mila spettatori.
Dopo Messico, Uruguay e Spagna, «Icaro» torna in scena al LAC
LAC
Fonte LAC
elaborata da Redazione
Dopo Messico, Uruguay e Spagna, «Icaro» torna in scena al LAC
Lo spettacolo di Daniele Finzi Pasca sarà in scena al LAC il 24 e 25 ottobre. Dal debutto nel 1991 ha totalizzato 843 repliche e oltre 297mila spettatori.

LUGANO - Dopo aver attraversato il mondo e conquistato oltre 297mila spettatori, «Icaro» di Daniele Finzi Pasca torna a Lugano. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dall'artista ticinese, sarà in scena al LAC il 24 e 25 ottobre per celebrare il suo 35esimo anniversario.

Nato nel 1991, «Icaro» è una delle opere più rappresentative della carriera di Finzi Pasca. In trentacinque anni ha totalizzato 843 repliche, è stato rappresentato in sei lingue e ha raggiunto oltre 297mila spettatori, attraversando continenti, culture e generazioni diverse.

Il ritorno a Lugano arriva dopo una tournée internazionale che, all'inizio del 2026, ha portato lo spettacolo in Messico, Uruguay e Spagna.

In Messico, in particolare, «Icaro» ha richiamato oltre 6.600 spettatori in nove rappresentazioni, tre delle quali hanno registrato il tutto esaurito. Durante la permanenza nel Paese, Finzi Pasca ha inoltre incontrato il pubblico e tenuto due masterclass.

In Uruguay, il Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) ha dedicato un approfondimento al percorso artistico di Daniele Finzi Pasca, soffermandosi sul suo contributo al teatro, al circo contemporaneo e all'arte della clownerie.

Un riconoscimento è arrivato anche dalla Spagna, dove Finzi Pasca ha ricevuto il premio EMHU, assegnato a personalità che si distinguono nel mondo dell'umorismo e dell'intrattenimento «per la capacità di portare felicità e ispirazione».

Al centro di «Icaro» ci sono i temi della fragilità umana, della speranza e della capacità di rialzarsi dopo una caduta. Protagonisti sono quegli «eroi perdenti» che caratterizzano il teatro di Finzi Pasca: figure vulnerabili e imperfette, ma determinate a continuare a inseguire i propri sogni.

Il ritorno al LAC, che ha già ospitato lo spettacolo in diverse occasioni, segna dunque una nuova tappa nella lunga storia dell'opera.

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