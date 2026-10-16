Un "illegale" ultimo weekend "legale"

SAVOSA - L'autunno entra nel vivo e il Ticino si prepara a regalare un fine settimana ricco di emozioni, capace di accontentare davvero tutti i gusti. Se da un lato il grande cinema d'autore ci invita a riflettere con imperdibili rassegne dedicate ai diritti umani, dall'altro le piazze e i borghi si animano con i profumi e i colori tipici della stagione. Preparatevi a vivere giornate all'insegna della tradizione, tra scoppiettanti castagnate in compagnia, feste dedicate alla zucca, la raccolta delle olive e la magia dei mercatini. Non mancheranno, ovviamente, le note della buona musica dal vivo, l'allegria dell'Oktoberfest e spettacoli teatrali capaci di incantare grandi e piccini. Che abbiate voglia di una serata di profonda riflessione o di un pomeriggio spensierato all'aria aperta, ecco gli appuntamenti da segnare nel nostro “Agendone” per non perdervi il meglio di questo weekend.