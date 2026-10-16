Un "illegale" ultimo weekend "legale"
Il trittico prima del cambio dell'ora propone una gran varietà di eventi: da "Naza" al Film Trail Locarno, passando per gli appuntamenti gastronomici nel segno dell'autunno
SAVOSA - L'autunno entra nel vivo e il Ticino si prepara a regalare un fine settimana ricco di emozioni, capace di accontentare davvero tutti i gusti. Se da un lato il grande cinema d'autore ci invita a riflettere con imperdibili rassegne dedicate ai diritti umani, dall'altro le piazze e i borghi si animano con i profumi e i colori tipici della stagione. Preparatevi a vivere giornate all'insegna della tradizione, tra scoppiettanti castagnate in compagnia, feste dedicate alla zucca, la raccolta delle olive e la magia dei mercatini. Non mancheranno, ovviamente, le note della buona musica dal vivo, l'allegria dell'Oktoberfest e spettacoli teatrali capaci di incantare grandi e piccini. Che abbiate voglia di una serata di profonda riflessione o di un pomeriggio spensierato all'aria aperta, ecco gli appuntamenti da segnare nel nostro “Agendone” per non perdervi il meglio di questo weekend.
Venerdì 16 ottobre
Lugano e dintorni
- Al Cinema Corso di Lugano, alle 9, viene proiettato in anteprima svizzera THE ENCAMPMENTS, un documentario sull'attivismo studentesco nelle università americane. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alle 9 raccolta popolare delle olive sui terrazzamenti di Gandria, ritrovo sul sagrato della chiesa.
- Sempre al Cinema Corso, alle 13.30, è il turno di COME NUTRIRE IL PIANETA, un'indagine giornalistica globale sui sistemi alimentari. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alle 20, la Sala Teatro del LAC accoglie il maestro tunisino dell'oud per lo spettacolo Dhafer Youssef, un affascinante intreccio tra tradizione araba, jazz ed elettronica.
- A Melide, presso lo Swiss Diamond Boutique Hotel, alle 20 va in scena Scale of Bach, un viaggio musicale nell'universo del celebre compositore.
- A Barbengo, il Centro di Socializzazione Amélie propone alle 20 lo spettacolo teatrale E tu chi sei?, una profonda riflessione sul tema della demenza e della memoria.
- Ritorno al Cinema Corso alle 20.30 per la proiezione di MAMBAR PIERRETE, seguita dall'incontro con la regista Rosine Mbakam, vincitrice del Premio Diritti Umani per l'Autore 2026. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Per gli amanti della musica dal vivo, alle 21 i Fried Chicken Wings portano Blues e rock sul palco dell'Hollywood Live Music di Lugano.
- Sempre alle 21, il Biblio Café TRA l’altro di Lugano ospita il Concerto Animor, con Romina Kalsi e la sua band.
- La serata si chiude allo Studio FOCE di Lugano alle 21.30 con Prima della Luce, un appuntamento dedicato alla trap sperimentale e ai talenti emergenti.
Mendrisiotto
- A Cabbio, presso la Graa al margine sud del nucleo, dalle 16.30 si rinnova la tradizione: Carichiamo la graa, portate le vostre castagne!. Un'occasione perfetta per contribuire all'essiccazione comunitaria dei frutti autunnali.
Locarnese
- Alle 17.30 in Piazza Remo Rossi a Locarno inaugurazione dell'Installazione CO2 con un breve momento ufficiale, alla presenza delle autorità cittadine.
- Nella sala parrocchiale di Avegno, alle 18, si celebra il centenario della nascita di Bruna Martinelli - Scrittrice contadina, con letture dei suoi racconti e la musica del cantautore Gabriele Martini.
- Al PalaCinema di Locarno, alle 20, prende il via il Film Trail Locarno 2026 – Cinema, avventure, conversazioni, una rassegna dedicata alle storie di montagna, natura e ambiente curata da Fulvio Mariani e Mario Casella.
- Al cinema GranRex di Locarno, alle 20.30, spazio alla settima arte con la proiezione di Love - Cinema norvegese contemporaneo, un'intensa pellicola sulle relazioni di coppia.
Bellinzona e valli
- Al Mercato Coperto di Giubiasco, a partire dalle 8.20, scatta la competizione per i più veloci risolutori del cubo di Rubik con gli Speedcubing Swiss Nationals 2026.
- A Camorino, nella Serra di Orchidable, dalle 9 si festeggiano i dieci anni di attività con l'Orchidable festival 2026, una tre giorni immersa tra splendidi fiori provenienti da tutto il mondo.
- Al Cinema Forum di Bellinzona, alle 10.30, i più piccoli possono godersi un nuovo appuntamento del cineclub La Lanterna Magica.
- Al Bar Convento di Monte Carasso, dalle 17, l'atmosfera bavarese conquista il Ticino con l'Oktoberfest: cucina tipica, toro meccanico e tanta musica dal vivo.
- A Bodio, nella Sala multiuso alle 18.30, Michele Fazioli modera l'incontro Una storia culturale del rischio - Presentazione, dedicato al nuovo libro promosso dal Museo di Leventina.
- A Lavorgo, sempre alle 18.30, la locale falegnameria apre le porte per una gustosa e conviviale Polenta in falegnameria.
- Al Bar Cervo di Bellinzona, alle 20, il rock-blues si fonde con l'energia punk grazie al concerto dei The Refounders - Live.
- Al Centro Spazio Aperto di Bellinzona, alle 21, ci si scatena in pista con la Serata danzante animata dall'Orchestra Diego Zamboni.
- Per chi preferisce sonorità più graffianti, alle 21 il Bar Castello di Bellinzona propone il Concerto live – Troglos, per una serata all'insegna del puro rock.
Sabato 17 ottobre
Lugano e dintorni
- Il centro città di Lugano si trasforma in un elegante salotto a cielo aperto con Lugano Classic 2026, un evento imperdibile dedicato alle auto d'epoca e alla cultura automobilistica a partire dalle 8.30.
- Al Centro Eventi di Cadempino, a partire dalle 9, si tiene il convegno gratuito Amici animali 2026, dedicato alla salute, al benessere e alle cure innovative per cani, gatti e cavalli.
- Alle 9 raccolta popolare delle olive sui terrazzamenti di Gandria, ritrovo sul sagrato della chiesa. Alle 16, invece, tradizionale zuppa di ceci e assaggio dell'olio nuovo.
- Grande festa al Capannone di Pregassona per i 10 anni di Caffè riparazione!. Dalle 9 troverete mercatini dell'usato, atelier creativi e la possibilità di riparare piccoli oggetti.
- Dalle 10 prenderanno il via all'Alpe Foppa, sul Monte Tamaro, i festeggiamenti del 30esimo anniversario della consacrazione della chiesa Santa Maria degli Angeli, organizzati dalla Fondazione Egidio e Mariangela Cattaneo.
- Al Lux Art House di Massagno, alle 14, proiezione e dibattito con Papà ha bruciato i biscotti, un documentario che esplora le sfide della paternità contemporanea.
- I più piccoli (5-11 anni) possono esplorare il mondo dell'arte al Museo in erba di Lugano con Picasso: collage cubista - Atelier, un laboratorio creativo in programma alle 14.15.
- Al Teatro Foce di Lugano va in scena Il Piccolo Principe e i suoi amici, un magico spettacolo di marionette della Compagnia Michel Poletti per bambini dai 4 anni. Inizio alle 15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il Cinema Iride di Lugano proietta alle 16 il film CHEZ JOLIE COIFFURE, seguito da un incontro con la regista Rosine Mbakam. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Rifugio Letterario di Massagno, alle 17, si terrà l'Incontro con Maria Pace Ottieri, che presenterà il suo libro “La prima volta che siamo stati bianchi”.
- La Sala multiuso di Rovio ospita alle 17 l'inaugurazione del progetto fotografico Rovio in noir di Nicole Biernath.
- Alle 17 la Libreria & Galleria Art... On Paper di Lugano ospita il vernissage di Accrochage!, esposizione di una ventina di opere di grandi artisti contemporanei, da Braque a Warhol.
- Al Cinema Corso di Lugano, alle 17.30, proiezione del documentario TRACES, che racconta la resilienza delle donne ucraine, con l'intervento del Premio Nobel per la pace Oleksandra Matvijčuk. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- La Biblioteca cantonale di Lugano ospita alle 18 l'incontro con I finalisti del Premio Chiara 2026: Gianni Biondillo, Marco Malvaldi e Francesca Scotti.
- Al Piccolo Bar di Vaglio, alle 20, la Frank D'Amico Blues Band porterà il meglio del blues condito da un rock trascinante.
- Adrenalina pura alla Sala Aragonite di Manno con il Wrestling Live Lugano XVI. Dalle 20, atleti internazionali e talenti locali si sfideranno in un grande spettacolo per tutta la famiglia. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Cinema Corso di Lugano, alle 20.30, evento speciale con la proiezione di NAZA, documentario girato sui tetti di Tel Aviv. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Serata all'insegna del rock in italiano all'Hollywood Live Music di Lugano con la band ticinese Hardesia per l'evento Rock music al ristorante Hollywood Live Music, a partire dalle 21.
- Allo Studio FOCE di Lugano, alle 21, appuntamento con Argent d' poche x Rockit, un incontro musicale tra la scena ticinese e il panorama emergente italiano.
- Per chi se lo fosse perso, il film Naza (LUX art house, Massagno) verrà proiettato anche al Cinema Lux di Massagno alle 21.15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Scoprite come nasce il formaggio con il Workshop formaggi Bellavista al Buffet Bellavista di Capolago. L'evento, che inizia alle 10, include viaggio in trenino, pranzo e laboratorio.
- A Castel San Pietro, sul Percorso vita, vi aspetta Una giornata con Frank il castoro. Dalle 10, inaugurazione della nuova postazione di gioco d'acqua per bambini, seguita da un picnic condiviso.
- Al Piazzale alla Valle di Mendrisio, dalle 10, non perdetevi la tradizionale Castagnata offerta dalla Sezione PLR locale.
- Nella Corte del Municipio di Novazzano, dalle 15.30, si festeggia l'autunno con Biröll in piazza, tra castagne offerte, musica ticinese e un aperitivo in compagnia.
- A Cabbio si rinnova la tradizione: Carichiamo la graa, portate le vostre castagne!. Dalle 16.30 potrete consegnare le vostre castagne presso la graa per l'essiccazione.
- Presso la Chiesa San Giovanni di Mendrisio, alle 17.30, l'ensemble Anonima Frottolisti si esibirà nel concerto CANTAR LAUDI PER FRANCESCO, esplorando le musiche della tradizione francescana.
- All'Aula magna della scuola media di Stabio, alle 18, va in scena Very Little Circus, uno spettacolo clownesco che combina giocoleria e musica per incantare il pubblico senza bisogno di una vera pista.
- Lo Stadio Comunale Riva IV di Chiasso ospita dalle 18 i festeggiamenti per il 121° anniversario FC Chiasso e presentazione terza maglia Stay Generous, con partita, iniziative gastronomiche e musicali.
- Al Mercato coperto di Mendrisio, alle 18.30, l'Orchestra di fiati della Svizzera italiana propone Voci di umanità - Orchestra e coro, un'esperienza musicale coinvolgente con la partecipazione del coro Vox Humanitas.
- Al Fiore di pietra sul Monte Generoso (Capolago), dalle 19, vi aspetta un Oktoberfest indimenticabile con musica live, buffet bavarese e un panorama mozzafiato.
- Alla Sala multiuso di Genestrerio, dalle 19, si terrà la Festa Classe Momò 1986 - 40 anni, una grande serata con DJ e buon cibo aperta anche ai nati nel 1985.
Locarnese
- Alla Sala del Palazzo dei Congressi di Muralto, alle 9, si terrà l'incontro Dolore cronico: nuove frontiere terapeutiche, dove esperti discuteranno di neurologia, fisioterapia e dell'uso di sostanze psichedeliche.
- All'Oratorio Lissoi di Mergoscia, dalle 9.30, vi aspetta la Castagnata ai Monti di Cortoi, una gita nella selva castanile con raccolta, zuppa, musica e cena.
- Per gli amanti della montagna, alle 9.50 parte l'Escursione Verzasca seminomade dalla fermata bus Motta di Brione Verzasca, un suggestivo percorso sulle tracce dell'antica transumanza.
- All'Oratorio Giovanni Bosco di Tenero, dalle 10, si celebrano i 50 anni GTSC - Giornata porte aperte e concerto di Sebalter, con bancarelle, attività e musica dal vivo.
- L'Aula magna del Collegio Papio di Ascona ospita alle 14 il 50esimo anniversario del terremoto in Friuli, con testimonianze, proiezioni e uno standing dinner con prodotti tipici.
- Al Museo Casa Rusca di Locarno, alle 14.30, visita guidata tematica e laboratorio Sulla soglia dello sguardo: arte, percezione e instabilità dell'immagine, dedicati all'arte cinetica e ottica.
- Alla Chiesa Evangelica Riformata di Ascona, alle 18, va in scena Il Cantico dei cantici (proposto anche in versione tedesca come Das Hohe Lied – eine poetische Klangreise), un suggestivo viaggio poetico tra parola e suono con l'attore Urs Bosshardt.
- Al Loft Losone, alle 18, concedetevi un momento di ascolto interiore con la Cerimonia del cacao, un rituale accompagnato da meditazione e movimento dolce.
- Al Centro Manifestazioni Quirino Rossi di Gordola, alle 18.30, divertimento e solidarietà si uniscono per la Tombola benefica a favore di Casa Martini.
- Nella suggestiva cornice della Madonna del Sasso a Orselina, alle 19, il concerto Orfeo Mandozzi e allievi: da Bach a Ravel vi farà scoprire la ricchezza sonora del violoncello.
- Al Teatro San Materno di Ascona, alle 20.30, Marco Dalpane reinventa al pianoforte la Quiete Vorticosa, un rituale ipnotico tra musica e danza.
Bellinzona e valli
- A Biasca una giornata dedicata alle famiglie con il Festival di letteratura per l'infanzia con le ali.
- A Camorino, presso la Serra di Orchidable, prende il via alle 9 l'Orchidable festival 2026, tre giorni speciali dedicati alle orchidee provenienti da tutto il mondo.
- In Piazza Buffi a Bellinzona, dalle 10, appassionati e collezionisti potranno curiosare tra le bancarelle del Mercatino del vinile e del fumetto.
- A Iragna, dalle 10, la Società ticinese di artiglieria organizza le Porte aperte al bunker militare di Mairano, con visite guidate alla scoperta di questo pezzo di storia.
- Al Dazio Grande di Rodi-Fiesso, dalle 10, si terrà la giornata di studio Conferenze: Modernità e territori alpini, con storici, sociologi e intermezzi musicali.
- A Lodrino, sempre dalle 10, l'Associazione fortificazioni Lona propone le Porte aperte e visita al bunker storico di Lodrino, per esplorare lo sbarramento anticarro.
- Sul sagrato della Chiesa parrocchiale di Giubiasco, dalle 11, torna la tradizionale vendita di Polenta e salmì di cervo a favore degli scout.
- Alla Domus Poetica di Bellinzona, alle 14, un percorso corale aperto a tutti: C'era una volta il tempo...per cantare, per riscoprire la gioia di unire le voci.
- Nella Corte del Municipio di Bellinzona, dalle 14, appuntamento con lo Scambio abiti, arricchito da atelier creativi e un aperitivo.
- Partenza alle 14.15 per la Gita culturale con visita alle mostre di Ivo Soldini e Jean Marc Bühler, un percorso artistico tra Castelgrande a Bellinzona e lo Spazio Arte e Valori di Giubiasco.
- All'Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, dalle 15, continua l'OktoberFest Belli Wiesn con cucina tipica, toro meccanico e tanta musica.
- Allo Spazio La Nocciola di Bellinzona, alle 17, si terrà la conferenza letteraria La rivoluzione di Lady Oscar: questioni di genere e lotta di classe ne Le rose di Versailles.
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, alle 17.30, vi aspetta UNA SERATA FRANCESE TRA ARTE, MUSICA E VINO, un evento multisensoriale con degustazioni curate dalla sommelier Anna Valli.
- Allo Spazio Aperto di Bellinzona, alle 18, l'incontro La donna nell'Islam e nel Cristianesimo proporrà un confronto e testimonianze, seguiti da una grigliata aperta a tutti.
- Al Cinema Forum di Bellinzona, alle 18, la rassegna “Cinema norvegese contemporaneo” propone la proiezione di Rassegna “Cinema norvegese contemporaneo” con il film “The worst person in the world”.
- Al Ristorante Montebello di Bellinzona, alle 19, si terrà la Cena benefica Helga for Africa, un'occasione per sostenere progetti in Burkina Faso e ascoltare testimonianze dirette.
- Alla Sala Multiuso di S. Antonino, alle 20.30, va in scena Fuori dal pensiero, un viaggio teatrale intimo tra corpo, mente e accettazione. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Bar Castello di Bellinzona, alle 21, serata tributo ai Guns N' Roses con il Concerto live – Shots of Roses.
Domenica 18 ottobre
Lugano e dintorni
- A Palazzo Reali a Lugano eventi in occasione della Giornata Europea del Restauro. Informazioni e riservazione sul sito del LAC.
- Al Museo in erba di Lugano alle 10 laboratorio "Neuroscienze e Yves Klein: vedere, sentire, creare insieme", dedicato a genitori e bambini dai 6 anni.
- Al Teatro Foce di Lugano va in scena Lemba, piccola scimpanzé, uno spettacolo di marionette per sensibilizzare i più piccoli sui temi della deforestazione e del commercio illegale di animali. Si inizia alle 11. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il Cinema Corso ospita la proiezione in anteprima svizzera di DOMANI, IL VIAGGIO DI MAYSOON MAJIDI, preceduta dalla cerimonia di consegna del Premio Carla Agustoni, a partire dalle 11. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Sempre al Cinema Corso, alle 14, verrà proiettato ENJOY YOUR STAY, un intenso film sulle difficoltà e lo sfruttamento del lavoro migrante nelle Alpi svizzere. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Cinema Iride, alle 14.30, un'occasione imperdibile per rivedere il film vincitore del Premio della Giuria – FFDUL 2026. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Per gli amanti della fantascienza, allo Studio Foce verrà proiettato il capolavoro Club Cult - Original Version: 2001: A Space Odyssey in lingua originale alle 15.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- La Chiesa di S. Maria degli Angioli accoglie il Concerto Spirituale - Progetto Bach: Duo Mercelli-Viccardi, con flauto e clavicembalo, a partire dalle 15.45.
- Seconda replica per lo spettacolo Lemba, piccola scimpanzé al Teatro Foce, in programma alle 16. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- A Vernate, presso il Nuovo Istituto Scolastico, si terrà il Recital del soprano Hilary Aeschliman accompagnata dall'ensemble I Barocchisti, con inizio alle 16.
- La Basilica del Sacro Cuore di Lugano farà da cornice a Misa a Buenos Aires - Misatango, un'opera unica che unisce il testo della messa latina ai ritmi del tango, alle 16.
- Al Cinema Iride, alle 16.30, proiezione speciale dedicata al film vincitore del Premio del Pubblico – FFDUL26. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il Cinema Corso propone TUTTO IL MALE DEL MONDO, documentario sul tragico caso di Giulio Regeni, seguito da un approfondimento con l'avvocata della famiglia, a partire dalle 17.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Ultimo appuntamento al Cinema Iride per rivedere il film insignito del Premio ONG [Amnesty Svizzera] alle 18.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Lo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide ospita Dialogue Royale, un raffinato dialogo musicale tra le composizioni di Glazunov e Schubert, alle 19.
- La serata al Cinema Corso si chiude alle 20.30 con PAULINE BLACK - A 2 TONE STORY, documentario sull'icona della scena ska britannica, che conclude il Festival dei Diritti Umani. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- La Filanda di Mendrisio propone Giocando in lingua dei segni: alla Filanda si scopre la LIS, un incontro per avvicinarsi alla lingua dei segni italiana attraverso il gioco, alle 10.
- Al CIAG di Chiasso si terrà una Conferenza pubblica matinée dedicata alle esplorazioni artistiche di Olivier Mosset e John Armleder, con inizio alle 10.
- A Riva San Vitale, lungo Via dell’Inglese, prende vita Ul mercaa di Ingles, un mercatino d’autunno con animazione, spettacoli e musica dalle 10.
- Il Teatro dell'architettura di Mendrisio organizza il Laboratorio per famiglie “Sleipnir-Lab Experiences”, un viaggio tra architettura e immaginazione, a partire dalle 10.30.
- La Sala musica nel Mendrisiotto ospita una raffinata Matinée con musiche da Shostakovich a Piazzolla, eseguite da due violini e pianoforte, alle 10.30.
- Allo Spazio Officina di Chiasso, alle 11, è previsto il Finissage OLIVIER MOSSET – JOHN ARMLEDER, con visita guidata gratuita e aperitivo offerto.
- Al Centro scolastico di Castel San Pietro torna la Tombola benefica Convivio, un pomeriggio di giochi, premi e musica a partire dalle 14.
- LaFilanda di Mendrisio accoglie La balaustra blu - Presentazione del libro, un'opera interamente realizzata in Ticino dedicata al mondo dell'hockey, alle 15.30.
- Il Teatro centro sociale OSC di Mendrisio propone I ricordi del cuore, un emozionante concerto narrativo con cori e il gruppo Sulutumana, alle 16.30.
- Al m.a.x. museo di Chiasso si terrà la Visita guidata: Manifesti che passione!, un'immersione nel mondo del collezionismo, a partire dalle 16.30.
- La Sala di Musica nel Mendrisiotto chiude la giornata con La mia ultima danza, uno studio coreografico di Sara Sonderegger sulla ciclicità del corpo e il ciclo mestruale, in programma alle 17.30.
Locarnese
- A Lavertezzo, con partenza dal Posteggio La Monda, prende il via Güstemm er Verzasca, una suggestiva passeggiata enogastronomica in 11 tappe, dalle 9.30.
- Nella zona delle Bolle di Magadino, a Gambarogno, l'associazione Fortificazioni del Gambarogno organizza le Porte aperte al Forte Olimpio, con visite al complesso storico a partire dalle 10.
- La Scuola Steiner di Minusio vi invita alla Festa della zucca, una sagra culinaria con giochi, bancarelle, fiabe e musica, a partire dalle 12.
- In Piazza a Gordemo si terrà la Castagnata della Società Ricreativa Gordemo, con caldarroste, musica e vista sul lago Maggiore, dalle 14.
- La Sala Congressi di Muralto ospita Il Piccolo Principe, uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie ricco di magia e incontri sorprendenti, alle 15.30.
- Al Cinema GranRex di Locarno verrà proiettato Il clan delle marmotte, un affascinante documentario sulla vita di questi simpatici animali delle nostre montagne, alle 16.45.
- Il Teatro San Materno di Ascona fa da palcoscenico a Quiete Vorticosa, un'esibizione dove la musica al pianoforte e la danza si intrecciano ipnoticamente, alle 17.
- A Cavigliano alle 17 nuovo concerto della rassegna autunnale nelle Terre di Pedemonte con un Quintetto formato da Miriam Caldarini clarinetto, Giacomo Tesini e Andrea Mascetti violini, Francesca Piccioni viola, Klara Wincor violoncello. Musiche di Mozart e Brahms.
- La Chiesa di San Quirico a Minusio propone un appuntamento della rassegna Musica antica a San Quirico, con le dolci note di tiorba e violoncello, alle 17.
- Alla Fondazione Monte Verità di Ascona, alle 17, si terrà l'incontro DUE I - Ivan Cattaneo dialoga con Lorenzo Metzler, per ripercorrere i 50 anni di carriera dell'artista attraverso il suo ultimo libro.
- Allo Spazio Elle di Locarno, doppio concerto sperimentale con Alice Trost / Air Pressure - Frequenze libere, un'esplorazione sonora tra elettronica, viola e field recordings dall'Antartide, a partire dalle 17.30.
Bellinzona e valli
- Alla Piscina coperta del Centro sportivo di Bellinzona si sfidano i nuotatori per il Meeting della Turrita 2026, a partire dalle 8.
- Al Posteggio MANOR di Biasca torna il Mercatino Svuotacantine, un'ottima occasione per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati all'insegna della sostenibilità, dalle 9.
- Il Centro storico di Bellinzona si tinge di arancione con Bellinzona in zucca, una giornata dedicata alla gastronomia, ai prodotti del territorio e a una zucca gigante di 400 kg. Si parte alle 10.
- A Olivone, in Piazza d'Armi, si celebra la tradizione agricola con la Transumanza Carènt du Sosct, tra mucche, campanacci e prodotti locali, dalle 10.
- Sempre nel Centro storico di Bellinzona, approfittate del Mercato d’ottobre, un'edizione domenicale speciale del classico mercato cittadino, a partire dalle 10.
- La Corte del Municipio di Bellinzona risuonerà delle voci del Concerto Coro Intantocanto e Corale di Mesocco, un doppio appuntamento musicale imperdibile alle 10.30.
- Al Campo di calcio di Gnosca vi aspetta la Festa d’autunno, con castagnata offerta e tombola per tutte le età, a partire dalle 14.
- Alla Sala Multiuso di S. Antonino prende il via Fuori di libro, un pomeriggio dove le parole incontrano l'arte e la pittura, culminando con un concerto speciale di Donatello Rossini. Inizio alle 15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.