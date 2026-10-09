Cinquanta sfumature di... weekend

SAVOSA - L'autunno entra nel vivo e il Ticino si prepara a vivere un fine settimana letteralmente esplosivo, capace di accontentare davvero tutti i gusti. Che abbiate voglia di scatenarvi in pista al ritmo della musica elettronica, di immergervi nella magia del teatro contemporaneo o di lasciarvi cullare dalle note della grande musica classica, i prossimi giorni offrono un ventaglio di proposte imperdibili. Non mancheranno le occasioni per celebrare le tradizioni più amate della stagione, tra il profumo delle prime caldarroste, i mercatini di prodotti tipici e le passeggiate nella natura che si tinge di nuovi colori. Dalle profonde riflessioni culturali ai laboratori creativi per le famiglie, preparatevi a sfogliare un “Agendone” ricchissimo. Ecco il programma completo.