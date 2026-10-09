Cinquanta sfumature di... weekend
Un fine settimana all'insegna della varietà in Ticino: dai festival teatrali a quelli cinematografici, dalle prime castagnate ai concerti, passando per dj set, mostre d'arte e mercatini locali.
Un fine settimana all'insegna della varietà in Ticino: dai festival teatrali a quelli cinematografici, dalle prime castagnate ai concerti, passando per dj set, mostre d'arte e mercatini locali.
SAVOSA - L'autunno entra nel vivo e il Ticino si prepara a vivere un fine settimana letteralmente esplosivo, capace di accontentare davvero tutti i gusti. Che abbiate voglia di scatenarvi in pista al ritmo della musica elettronica, di immergervi nella magia del teatro contemporaneo o di lasciarvi cullare dalle note della grande musica classica, i prossimi giorni offrono un ventaglio di proposte imperdibili. Non mancheranno le occasioni per celebrare le tradizioni più amate della stagione, tra il profumo delle prime caldarroste, i mercatini di prodotti tipici e le passeggiate nella natura che si tinge di nuovi colori. Dalle profonde riflessioni culturali ai laboratori creativi per le famiglie, preparatevi a sfogliare un “Agendone” ricchissimo. Ecco il programma completo.
Venerdì 9 ottobre
Lugano e dintorni
- La Sala 4 del LAC di Lugano ospita alle 13.30 Il ricamo come narrazione, l'ottavo capitolo del progetto Embroiderers of Actuality ideato da Abdelaziz Zerrou e Aglaia Haritz.
- All'Hotel Pestalozzi di Lugano, a partire dalle 14, si terrà un pomeriggio di studio intitolato “Problemi e prospettive nella salvaguardia dei centri storici”, con esperti pronti a dibattere sul futuro dei nostri nuclei.
- Alle 16.30 l'Aula Multiuso della Facoltà di Teologia di Lugano ospita la conferenza “Intelligible Rupture”, un affascinante incontro filosofico curato da Amir Šulić.
- Doppio appuntamento alle 18: ad Artphilein a Paradiso inaugura la mostra “"You Can Have It All" by Karla Hiraldo Voleau”, mentre al Tunnel -1 FOCE di Lugano scatta l'ora di “Zona Franca - Spritz le FIT! & Party!”, un momento di ritrovo all'insegna della musica e delle arti performative.
- Alla Sonnestube di Via Mola 14 a Lugano, dalle 18, vernissage di "Rough Draft For A Letter" a cura di Gabriel Stöckli e Giacomo Galletti.
- La serata prosegue alle 20 al Centro Amélie di Pregassona con la presentazione del libro “Effetto Cuore - Presentazione del libro” di Claudio Righenzi, accompagnata dalle note del duo pianistico Musik Leben.
- Sempre a Lugano, ma al Teatro Foce, alle 20.30 va in scena “No Pares (sigue, sigue)”, un'ironica performance teatrale di Sergi Casero Nieto a ritmo di house-merengue. Prevendita sul sito del LAC.
- Per gli amanti della buona musica, alle 21 il Ristorante Hollywood Live Music di Molino Nuovo propone “Il blues di Frank D'Amico all'Hollywood”, un viaggio tra i grandi classici da Robert Johnson a Eric Clapton.
Mendrisiotto
- La giornata si apre presto, alle 8, tra Riva San Vitale e Mendrisio con i “Dialoghi sull'Inclusione - Workshop e proposte formative”, una ricca serie di workshop dedicati a scuola, sport e volontariato nell'ambito del Festival dell'Incontro.
- Per chi desidera un break culturale, alle 12.45 il m.a.x. museo di Chiasso offre una “Pausa pranzo al museo – visita guidata gratuita” alla mostra sui manifesti, con caffè offerto.
- In serata, a partire dalle 19.30, il Fiore di pietra a Capolago si anima con la “Serata anni 90 con Maxi B”. Un viaggio musicale a bordo del trenino a cremagliera, tra buon cibo e i grandi successi di un decennio indimenticabile.
Locarnese
- A partire dalle 9 prende il via il “Locarno e Valli Art Weekend 2026”, una tre giorni diffusa tra i principali musei e spazi d'arte della regione con laboratori, visite e performance gratuite.
- Alle 15 il Parco della Pace di Locarno si riempie di profumi autunnali con la “Castagnata popolare nel Quartiere Rusca e Saleggi”, accompagnata da musica e animazione per tutti.
- Dalle 18 (con un secondo set alle 21) lo spazio tesoro 25.75.14.41 di Locarno fa ballare il pubblico con la “LIVE MUSIC \ I SORELI” e la loro trascinante tarantella con-fusion.
- Alle 18.30, la Fondazione Monte Verità di Ascona propone “Poem from dreams of imperfect utopias”, un originale workshop di ascolto e scrittura collettiva a cura dell'artista Roberto Casti.
- Il Teatro Paravento di Locarno alza il sipario alle 19 per il debutto di “Felici di volare”, un emozionante spettacolo dedicato a due pioniere dell'aviazione, scritto e diretto da Miguel Ángel Cienfuegos.
- Alle 19.30 la Chiesa del Collegio Papio di Ascona accoglie, nell'ambito di classicAscona, il rinomato Tenebrae Choir di Londra per il concerto “Un inno di bellezza celeste”, un viaggio spirituale attraverso cinque secoli di arte corale.
- Triplo appuntamento alle 20: al Teatro Cambusa di Locarno torna il festival musicale “Cambusindie” con il rock dei The Black Horse e l'elettronica dei Theday Tonight; al Teatro Dimitri di Verscio va in scena la commedia in svizzero tedesco “Max und Margot verreisen”; infine, la Chiesa di San Giuseppe a Cugnasco ospita un suggestivo “Concerto” per organo e violino ad ingresso libero.
- Gli appassionati della settima arte potranno recarsi al GranRex di Locarno alle 20.30 per la proiezione di “The worst person in the world”, acclamata pellicola premiata a Cannes.
Bellinzona e valli
- A Roveredo (GR) la mostra "Memorie in Dialogo" sarà visitabile da oggi e fino al 23 ottobre presso la Piazzetta e lungo il percorso Casa–Scuola.
- Alle 10.30 al Cinema Forum di Bellinzona nuovo appuntamento con La lanterna magica, il cineclub riservato ai bambini.
- Alle 14 il Teatro alla Murata di Bellinzona apre le porte ai più giovani con lo spettacolo “Scuole medie a Teatro”, parte della stagione Maxi Teatro.
- Dalle 18 il Mercato Coperto di Giubiasco si anima con “Aperò in-Sem”, una serata di solidarietà e sapori del territorio organizzata dal Kiwanis Club per sostenere importanti realtà sociali locali.
- Alle 19.30 al Teatro Sociale di Bellinzona si terrà l'interessante conferenza-spettacolo “Fragilità e cura al tempo dei superpoteri” con Livio Provenzi, organizzata da ASPI.
- Alle 19.45, la Bibliomedia di Biasca ospita l'agronomo Gian Carlo Cappello per la conferenza “Orticoltura elementare con Gian Carlo Cappello”, dedicata a metodi di coltivazione naturali e sostenibili.
- Alle 20 il Bar Cervo di Bellinzona accoglie le melodie della band ticinese per l'evento “Eleonor - Live”.
- Alle 20.30 il Teatro alla Murata di Bellinzona propone lo spettacolo per ragazzi “Bello sarebbe”, a cura di StagePhotography.
- Alle 20.45, in Piazza del Sole a Bellinzona, il giornalista Domenico Iannacone porta in scena “Domenico Iannaccone - Sconfinare”, un toccante racconto teatrale che dà voce alle vite rimaste ai margini.
- La serata si chiude in musica alle 21 al Bar Castello di Bellinzona con le note modern blues della “Delta Groove Band”, finalista dello Swiss Blues Challenge.
Sabato 10 ottobre
Lugano e dintorni
- A Villa Ciani a Lugano è possibile visitare la mostra Francesco e l'abito perfetto. I costumi di 'Fratello sole e sorella luna', un'esposizione dedicata agli abiti del celebre film di Franco Zeffirelli.
- La Biblioteca Salita dei Frati di Lugano ospita dalle 9 l'evento di chiusura dell'esposizione "Nitori", incisioni scelte di Adriano Pitschen, alla presenza dell'artista.
- Al Centro Comunitario CERS di Lugano va in scena il Festival della Vita - PORTALE 10.10.10. - SIAMOCONNESSI, un'intera giornata dedicata a benessere, crescita personale e sostenibilità, con workshop, musica dal vivo e un mercatino consapevole. Si parte alle 10. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Foce del Cassarate di Lugano si celebra la Giornata di porte aperte - 75° anniversario Società Svizzera di Salvataggio, con dimostrazioni cinofile, uscite in barca e attività dedicate al soccorso sul lago a partire dalle 10.
- Alla Darsena di Lugano vi aspetta il Mercato in Darsena, un'ottima occasione per curiosare tra bancarelle e prodotti locali a partire dalle 10.
- Allo Spazio Pan di Lugano, il Teatro Pan propone E se li lasciassimo errare?, un incontro rivolto a genitori ed educatori per riflettere sull'infanzia, con inizio alle 10.30.
- Il Centro Parrocchiale di Lamone si anima con la festa Autunno in musica, organizzata dal Centro diurno Talete di Pro Senectute. La giornata prevede concerti, un pranzo in compagnia e una ricca tombola a partire dalle 10.45.
- A Tesserete (Capriasca) prende il via la settima edizione della biennale d'arte Open Studio Capriasca, con l'apertura al pubblico di numerosi atelier artistici della regione. L'inaugurazione è prevista alle 11.
- Il Museo in erba di Lugano organizza Alberto Burri: un ‘sacco’ di idee - Atelier, un laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni per esplorare l'arte insolita con iuta, fili e cartone. Si inizia alle 14.15.
- Alle 14.30 in Sala 4 al LAC incontro pubblico di Laterale, il nuovo gruppo di ricerca promosso da LAC e FIT Festival, sulla Tradizione futura.
- All'Ideatorio di Cadro, i più curiosi potranno partecipare a Robot parkour, un workshop di robotica per esplorare le capacità del robottino educativo Thymio e scoprire i segreti dell'intelligenza artificiale a partire dalle 15.15.
- Al Seven Lugano si balla con il primo Mums Dance Party, un pomeriggio di musica e incontro pensato per le mamme e aperto a tutte le donne, con DJ set a partire dalle 15.30.
- Alle 16.30 a Villa Saroli a Lugano Editoria taglia & cuci + reading poetico: Il Verziere editore incontra Sartoria Utopia, in dialogo con Pietro Giovannoli.
- Alle 17 al Canvetto Luganese vernissage di Silver On Glass, esposizione fotografica di Farid Laid.
- Al LUX art house di Massagno si accende il grande schermo per La Notte del Cortometraggio 2026, una lunga serata di proiezioni di corti svizzeri e internazionali alla presenza degli autori. Si parte alle 18.
- Al Cinema Iride di Lugano alle 18 proiezione di A Fidai Film di Kamal Aljafari, nell'ambito di FIT Festival e come anticipazione del Film Festival Diritti Umani Lugano. Prevendita qui.
- Al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano si fa festa con una Jam Session speciale all'Hollywood Live Music per celebrare i 50 anni del polistrumentista Alessandro. Portate il vostro strumento e unitevi alle danze a partire dalle 19.30.
- Al Palazzo Congressi di Lugano, l'Orchestra Le Nove diretta da Yuram Ruiz e accompagnata dal violoncellista Enrico Dindo propone il Progetto Tchaikovsky, un viaggio emozionante tra le sfumature musicali del grande compositore russo. Inizio alle 20.30.
- Il Palco della Sala Teatro del LAC di Lugano accoglie alle 20.30 "Four Walls and a Roof" di Rabih Mroué/Lina Majdalanie, nell'ambito di FIT Festival 2026. Prevendita sul sito del LAC.
- La notte si accende allo Studio Foce di Lugano con l'Ivreatronic DJ set, un viaggio sonoro tra influenze rave, tribal e progressive a cura del noto collettivo piemontese. Si balla a partire dalle 23.59. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Tra Chiasso, Mendrisio e Riva San Vitale prosegue il Festival dell'Incontro - La bellezza della diversità, una rassegna dedicata all'inclusione con spettacoli, workshop e attività per tutta la cittadinanza.
- Al Mercato coperto e alla Filanda di Mendrisio si terrà Tutti al Festival - Giornata delle famiglie e della comunità, un evento ricco di laboratori, musica, arte e momenti di festa a partire dalle 9.
- Sul piazzale delle scuole di Balerna si festeggia la Festa d'Autunno, un evento organizzato dalle associazioni di carnevale con grigliate, castagne, tombola e concerti dal vivo a partire dalle 11.
- Sul prato delle scuole elementari di Balerna, un pomeriggio per famiglie con I Pedibus incantati di Nine. In programma la presentazione del nuovo libro ATA Pedibus, letture animate, laboratori creativi e persino un volo in mongolfiera ancorata a partire dalle 15.
- Alle 17 la Libreria al Ponte di Mendrisio ospita la presentazione di "Il cammino nel deserto" di Riccardo Braglia, alla presenza dell'autore che dialogherà con Matteo Pelli.
- Alla Sala Parco San Rocco di Coldrerio va in scena Lady Mystery, Agatha Christie!, uno spettacolo gratuito che ripercorre la vita e i successi della regina del giallo a cinquant'anni dalla sua scomparsa. Sipario alle 20.30.
Locarnese
- Nel Locarnese prosegue il Locarno e Valli Art Weekend, una tre giorni dedicata all'arte e alla cultura con visite guidate, laboratori e performance nei principali musei e spazi d'arte della regione.
- Dalla fermata della diga della Verzasca a Gordola parte l'Escursione autosufficienza in quota, un affascinante percorso ad anello per scoprire l'antica economia di sussistenza della valle. Ritrovo alle 9.25.
- Giornata di porte aperte a Casa Martini, dalle 11 alle 16 in Via Vallemaggia 26 a Locarno/Solduno.
- La Scuola nel bosco di Arcegno invita grandi e piccini a Creiamo hotel per insetti con materiale naturale, un'attività gratuita per costruire rifugi invernali per i nostri amici a sei zampe. L'appuntamento è alle 14.
- Nel suggestivo centro storico di Ascona risuoneranno le voci di Cantar per strada, un evento corale all'aperto in cui i partecipanti dell'Academy porteranno la musica tra i cortili e le viuzze a partire dalle 14.
- A Gerra Verzasca, lungo il sentiero delle leggende, va in scena Storie in selva, uno spettacolo teatrale per famiglie con il gruppo Confabula dei Giullari di Gulliver, seguito da una merenda con caldarroste. Inizio alle 15.
- Alla Sala Sopracenerina di Locarno, il giovane e talentuoso pianista Dmitry Yudin si esibisce in Costellazione giovani | Next Generation XXI con musiche di Beethoven, Liszt e Bartók. Inizio alle 16.45 nell'ambito di classicAscona.
- La Chiesa Evangelica Riformata di Ascona accoglie Musica e parola, una serata con il Duo Zeffiretto alla scoperta di opere firmate da compositrici, accompagnate dalle letture di Markus Erny. L'evento, a ingresso libero, inizia alle 18.
- Al Teatro Paravento di Locarno va in scena Felici di volare, uno spettacolo scritto e diretto da Miguel Ángel Cienfuegos che vede protagoniste Luisa Ferroni e Debora Palmieri. Sipario alle 19.
- La Chiesa SS. Rocco e Defendente di Berzona accoglie il Concerto organo Bianchini con Sietze de Vries, rinomato organista olandese e maestro di improvvisazione, che si esibirà a partire dalle 19.
- La Chiesa di San Francesco di Locarno fa da cornice al suggestivo Concerto per la pace, un'esibizione congiunta dell'Accademia Corale di Ascona, del London Tenebrae Choir e della Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Le note risuoneranno dalle 19.30 nel contesto di classicAscona.
- Al Teatro Dimitri di Verscio va in scena il FreeEliffant Concert, una grande festa musicale collettiva che riunisce artisti della scena locale e internazionale attorno alla passione per la musica. Si parte alle 20.
- Al Teatro Kursaal di Locarno, il violinista Anton Jablokov presenta 4 Stagioni con Anton Violinist & Friends, un innovativo arrangiamento del capolavoro di Vivaldi arricchito da narrazioni e celebri melodie europee. L'appuntamento è alle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Teatro Cambusa di Locarno prende vita Fané Descangallada - Tango, storie di donne, un tributo intenso e coinvolgente alle figure femminili attraverso la danza, il teatro e l'umorismo. L'appuntamento è alle 20.30.
- Il sound della new wave britannica invade il Teatro del gatto di Ascona con Empires & Dance – Simple Minds Live Celebration, un trascinante tributo alla storica band scozzese. Il concerto inizia alle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Bellinzona e valli
- Nel centro storico di Bellinzona, in Piazza Governo, torna il MERCATO DEI FORMAGGI, due giornate dedicate ai sapori delle Alpi Ticinesi e del Moesano con degustazioni e prodotti locali a partire dalle 10.
- A Faido si combatte lo spreco con l'iniziativa Riparare invece di buttare, dove sarà possibile portare elettrodomestici, elettronica e giocattoli da aggiustare a partire dalle 10.
- Dalle 10 in Piazza Grande a Giubiasco: Luoghi di passaggio, esposizione fotografica collettiva dei Fotoclub di Chiasso, Lugano e Bellinzona.
- Al Mercato coperto di Giubiasco sbarca la Fiera dell'Est - Mercatino second hand, un enorme svuota-cantine all'insegna della sostenibilità con abiti vintage, vinili, food truck e dj set. Le porte aprono alle 10.30.
- A Casa Orizzonti di Prosito si terrà Il vino del cuore, un evento benefico di degustazione e vendita di vino organizzato dall'Unione Svizzera Sommelier Enocultori a partire dalle 11.30.
- Il Garage Ferrari di Bellinzona ospita il doppio concerto di Joe Colombo / Eve Gallagher Band, un binomio artistico che unisce il blues nostrano alla potenza del soul internazionale. Inizio alle 19.30, con possibilità di cenare sul posto. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il Palaroller Raiffeisen di Biasca organizza dalle 19.30 la seconda edizione di Spartyto Unplugged con la partecipazione di Alessandra Raschetti, Peppersdream e Veleno Acustico.
- Alle 20, nella palestra delle Scuole elementari di Monte Carasso, concerto gratuito della Banda Giovanile Ticinese, composta da circa 50 giovani provenienti dalle filarmoniche ticinesi e del Grigioni italiano, che si esibirà in un concerto unico a tema luce.
- Al Teatro Tan di Biasca va in scena Quando arriva il buio, un intenso monologo sull'esperienza dell'epilessia interpretato da Paola Valchera. La rappresentazione inizia alle 20.30.
- In Piazza del Sole a Bellinzona, il festival Sconfinare ospita Walter Veltroni - Sconfinare, un incontro per riflettere sul valore della parola come memoria e responsabilità. L'evento inizia alle 20.45.
Domenica 11 ottobre
Lugano e dintorni
- A Villa Ciani è possibile visitare la mostra Francesco e l'abito perfetto, dedicata agli splendidi costumi del film “Fratello sole e sorella luna”.
- Dalle 10 la Darsena di Lugano si anima con le bancarelle e i prodotti locali del Mercato in Darsena.
- Alle 10.30 all'Atelier MASI nuovo appuntamento con Ciuff ciuff ciuff. Umberto Boccioni, nel contesto delle Domeniche al museo. Prevendita sul sito del LAC.
- A Tesserete e in tutta la Capriasca, dalle 11 aprono le porte ben diciotto atelier per la settima edizione di Open Studio Capriasca, un'immersione totale nell'arte locale.
- A Morcote, dalle 11, partono le visite guidate gratuite per scoprire la storia e le bellezze paesaggistiche del Parco Scherrer.
- Nella Hall del LAC di Lugano, alle 11, recital di clarinetto con una delle matinées musicali di Hall in musica.
- Presso la Chiesa di S. Maria degli Angioli a Lugano, alle 16.30, primo appuntamento musicale del ciclo Tre domeniche con Vanessa Russell.
- Al Cinema Corso di Lugano, alle 16.45, proiezione in anteprima svizzera del documentario TROP C'EST TROP, che racconta la resilienza del popolo congolese. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- La Chiesa Evangelica Riformata di Lugano ospita alle 17 il concerto di pianoforte di Sofia Grishcheva, con musiche di Beethoven, Chopin e Liszt.
- Allo Studio FOCE di Lugano, alle 18, spazio al movimento e alla danza con l'evento Move with Bianca Berger.
- Al Palazzo dei Congressi di Lugano, alle 18, il celebre filosofo Umberto Galimberti terrà la conferenza L'Io e il Noi. Il primato della relazione.
- Sul Palco della Sala Teatro del LAC di Lugano alle 20.30 Los inescalables Alpes, buscando a Currito con l’attrice e danzatrice María del Mar Suárez, in arte ‘La Chachi’. Prevendita sul sito del LAC.
- La serata si chiude al Cinema Corso di Lugano alle 20.30 con l'anteprima svizzera del film WHERE TO?, una storia di amicizia inaspettata nelle notti di Berlino. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- A Chiasso, presso la Sala Diego Chiesa, continua la mostra Trame d'Oriente, un affascinante viaggio nella cultura giapponese attraverso mini kimono in seta vintage.
- A Castel San Pietro dalle 10 si terrà la 47esima edizione della Sagra della Castagna della Valle di Muggio, che sarà arricchita da un mercatino, musica dal vivo, degustazione di vini e una caccia al tesoro per i più piccoli.
- A Rancate, dalle 10.30, si tiene la 10ª Giornata della raccolta collettiva delle olive, organizzata dall'Associazione Amici dell'Olivo.
Locarnese
- Nel cuore di Locarno, in Piazza Sant’Antonio, dalle 9 vi aspetta il Mercato Autunnale della Pro Città Vecchia con artigianato e prodotti speciali.
- A Cardada Cimetta (Orselina), dalle 10 si festeggiano i Colori d'autunno con folklore, caldarroste, specialità nei ristoranti e spettacoli di magia per i più piccoli.
- Al Museo Casorella di Locarno, alle 10.30, l'attività per tutti TAM - TANDEM AL MUSEO vi guida alla scoperta della mostra “Galassia Arp”.
- In Piazza Municipio a Brissago, dalle 11, prende il via la Festa d'autunno, un concentrato di sapori nostrani, polenta, castagne e giochi dei nonni.
- Al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, alle 11, suggestiva visita musicale alla scoperta della mostra fotografica di Dorothy Bohm accompagnati dal violino di Chiara Stauffer.
- In Piazza a Vogorno, dalle 13, si accendono i fuochi per la Castagnata dell'Associazione Rüsca, con luganighe alla griglia e tanta allegria.
- In Piazza del Gatto a Cugnasco, alle 13.30, la Corale Verzaschese organizza la sua tradizionale Castagnata, arricchita da canti, dolci casalinghi e giochi per tutti.
- Al Museo Casorella di Locarno, alle 14.30, un pomeriggio speciale con Un'avventura in famiglia al Museo Casorella: una caccia al tesoro tra arte e natura dedicata a bambini e adulti.
- In via Cesura a Losone, alle 14.30, torna la Castagnata - Società Filarmonica Losone, allietata dalle note della banda locale e da ottime torte fatte in casa.
- Al Teatro dell’asinello di Minusio, alle 16, va in scena lo spettacolo di teatro danza Esercizi di fantastica, ispirato alle geniali idee di Gianni Rodari e pensato per i più piccoli.
- Presso la Chiesa di San Quirico a Minusio, alle 17, risuonano le note di Orfeo Futuro - Riccardo Pisani e consort di viole, un raffinato omaggio alla musica inglese di John Dowland.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 18, risate assicurate con il Cabaret sorelle Forelle, uno spettacolo poetico e irriverente portato in scena da tre straordinarie donne clown.
Bellinzona e valli
- A Bellinzona, per tutta la giornata, si terrà un Evento teatrale promosso dal Settore Anziani della Città, un'occasione per riflettere sui temi della terza età.
- Alla pista di ghiaccio di Faido, dalle 9.30, tutti sul ghiaccio per una divertente Introduzione al curling aperta a principianti e curiosi.
- Nel centro storico e in Piazza Governo a Bellinzona, dalle 10, va in scena il Mercato dei Formaggi, con degustazioni, tradizioni legate alla transumanza e premiazioni dei migliori prodotti alpigiani.
- Sempre a Bellinzona, nella Corte di Palazzo Civico dalle 10, gli appassionati potranno visitare la Mostra micologica per imparare a riconoscere i funghi del territorio grazie agli esperti.
- Dalle 10 a Carena visita guidata alla scoperta della Valle Morobbia con giro alla Ca' dal fer e giro di Carena, alla scoperta delle sue particolari targhe e affreschi.
- A Sobrio, presso la Casa Gustav Mahler alle 11, il Sobrio Festival propone il concerto del duo pianistico Lupi-Paganini.
- Nel prato adiacente a La Casa dell'Artigianato di Dongio, alle 13.30, torna la Giornata dei Vecchi Mestieri, dove sarà possibile ammirare le tecniche artigianali della Valle di Blenio e provare a creare piccoli manufatti.
- Dalle 15 in Piazza Vellano a S. Antonio Castagnata e mercatino, con buvette e musica.
- Dalle 16.30 al Teatro Sociale di Bellinzona "E tu chi sei?", spettacolo per riflettere sui temi della terza età e della demenza.
- Al Teatro TAN di Biasca, alle 17.30, il monologo Quando arriva il buio porta in scena un dialogo intenso e toccante sull'esperienza dell'epilessia e sulla forza di resistere.
- Nella Chiesa di San Biagio di Bellinzona, alle 17.30, l'Orchestra Le Nove e il violoncellista Enrico Dindo presentano il Progetto Tchaikovsky, un viaggio emozionante tra le sfumature del grande compositore russo.
- Al Cinema Forum di Bellinzona, alle 18.30, proiezione in anteprima del documentario L’Alpe di domani - Anteprima, un racconto visivo sul futuro degli alpeggi ticinesi attraverso gli occhi delle nuove generazioni.
- In Piazza del Sole a Bellinzona, alle 18.30, il rapper e docente Murubutu - Sconfinare accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra parole, ritmo e narrazione letteraria.
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