Mercoledì 25 novembre alle 20, al Teatro Foce, va in scena "Madri", in cui la giovane regista Alice Sinigaglia dirige Valentina Picello e Vito Vicino in un testo di Diego Pleuteri, drammaturgo e Direttore Artistico Junior del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. È uno spettacolo intimo, un dialogo serrato tra madre e figlio che esplora la fragilità dei legami famigliari, il peso dei silenzi e l'incomunicabilità delle emozioni. "Madri" è stato finalista ai Premi Ubu 2025 come miglior testo italiano o scrittura drammaturgica.

Giovedì 26 novembre alle 18, al Cinema Iride di Lugano, prende il via la seconda edizione di "Visioni parallele", rassegna cinematografica a cura di Nicola Fiori che accompagna e approfondisce alcuni spettacoli della stagione esplorando il dialogo tra teatro e cinema. Ad aprire il programma è "Ex Machina", thriller fantascientifico di Alex Garland, proposto nell'ambito del percorso tematico Intelligenze quantiche. Le proiezioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria e proseguono nella seconda parte della stagione, a partire da gennaio.