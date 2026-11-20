Dalla scena emergente svizzera a Ranieri
Un ricco programma al LAC nella prossima settimana
LUGANO - Da martedì 24 a domenica 29 novembre la stagione del LAC concentra in sei giorni tre spettacoli di giovani artisti svizzeri, l'ultima regia di Antonio Latella con Sonia Bergamasco, un testo finalista ai Premi Ubu 2025, l'avvio di una rassegna cinematografica e il ritorno di Massimo Ranieri in Sala Teatro.
In Teatrostudio il programma è affidato a Extra Time Plus, progetto inaugurato nel 2022 e nato dalla collaborazione tra regioni linguistiche svizzere con l'obiettivo di creare reti di dialogo e scambio. Far° Nyon, Südpol Luzern e LAC lavorano insieme per valorizzare la scena emergente delle tre regioni linguistiche, sostenendone le residenze, il finanziamento e la consulenza amministrativa e drammaturgica.
Si comincia martedì 24 novembre alle 18 con "Heavy, Baby", lavoro di e con Auguste de Boursetty, danzatore franco-svizzero, e Alex Freiheit, cantante e poetessa polacca. Lo spettacolo indaga le oscurità dell'adolescenza in un'atmosfera chiaroscurale: i corpi dei due interpreti attraversano frammenti di memoria, sensazioni contraddittorie, giochi assurdi e impulsi sospesi, in un racconto a metà tra sogno e incubo dove le immagini si susseguono come visioni, tra danza, performance e musica dal vivo.
Giovedì 26 alle 20 le svizzere Melanie Durrer e Alina Immoos sono protagoniste di "Get [the fuck] on board", performance sulle ragioni di certe sparizioni: storie di uomini che scompaiono, di capitani che non vogliono assumersi la responsabilità di un naufragio, di padri assenti che sfuggono ai propri doveri svanendo senza pronunciare una parola.
Sabato 28 alle 20 e domenica 29 novembre con doppia replica, alle 17 e alle 20, Kevin Blaser e Faustino Blanchut, diretti da Antoine Zivelonghi, portano in scena "Be CareFull", coproduzione LAC. È uno spettacolo di teatro fisico che esplora, tra rischio e cura, i fragili equilibri delle relazioni interpersonali: soli in scena, i due interpreti si muovono in uno spazio sospeso tra lo sguardo del pubblico e oggetti su rotelle che rendono instabile ogni movimento.
Martedì 24 e mercoledì 25 novembre, alle 20 in Sala Teatro, Sonia Bergamasco è protagonista di "Oscar", ultima fatica registica di Antonio Latella, tra le voci più originali del teatro italiano contemporaneo. Scritto da Linda Dalisi e liberamente ispirato al celebre manga di Riyoko Ikeda, lo spettacolo rilegge la figura di Lady Oscar, cresciuta come un uomo per volontà del padre, il generale de Jarjayes, e divenuta simbolo di emancipazione e libertà. Al centro del lavoro una riflessione sull'incompiutezza e sull'inadeguatezza, che apre la strada alla riscoperta della propria identità.
«È questa incompiutezza che mi emoziona e mi porta a qualcosa di lontano - afferma Latella -. Qualcosa che ancora oggi faccio fatica a ricordare e quindi a riportare al cuore; proprio come Oscar, non ricordo quando è accaduto in me il cambiamento, quando mi sono reso conto di essere incompiuto e inadeguato, ma questa inadeguatezza è un potente balsamo per innescare quel processo creativo che da sempre provo a custodire e proteggere».
Sul personaggio interviene anche Sonia Bergamasco: «L'androginia è il cuore del mestiere dell'attore. Oscar, poi, è indefinita nella sua identità di genere. Non c'è una bandiera, ma qualcosa di molto più complesso: da un lato c'è il trauma di una bambina costretta a vivere da maschio; dall'altro un soldato valorosissimo, il migliore, la cui fedeltà alla corona a un certo punto scricchiola».
Mercoledì 25 novembre alle 20, al Teatro Foce, va in scena "Madri", in cui la giovane regista Alice Sinigaglia dirige Valentina Picello e Vito Vicino in un testo di Diego Pleuteri, drammaturgo e Direttore Artistico Junior del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. È uno spettacolo intimo, un dialogo serrato tra madre e figlio che esplora la fragilità dei legami famigliari, il peso dei silenzi e l'incomunicabilità delle emozioni. "Madri" è stato finalista ai Premi Ubu 2025 come miglior testo italiano o scrittura drammaturgica.
Giovedì 26 novembre alle 18, al Cinema Iride di Lugano, prende il via la seconda edizione di "Visioni parallele", rassegna cinematografica a cura di Nicola Fiori che accompagna e approfondisce alcuni spettacoli della stagione esplorando il dialogo tra teatro e cinema. Ad aprire il programma è "Ex Machina", thriller fantascientifico di Alex Garland, proposto nell'ambito del percorso tematico Intelligenze quantiche. Le proiezioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria e proseguono nella seconda parte della stagione, a partire da gennaio.
Sabato 28 novembre torna sul palco del LAC Massimo Ranieri con "Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare" (ore 20, Sala Teatro), viaggio tra musica, teatro e danza che celebra la lunga carriera dell'artista napoletano. In scena si alternano grandi successi musicali, brani cult, aneddoti inediti, monologhi ironici e coreografie, in una serata che mette in mostra la versatilità e il carisma dell'interprete.