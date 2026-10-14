Antonello Manacorda per OSI al LAC

LUGANO - Il direttore italiano Antonello Manacorda sale sul podio dell'Orchestra della Svizzera italiana domani, giovedì 15 ottobre alle 20, per il secondo concerto della stagione OSI al LAC 2026/27. Il programma accosta pagine di Claude Debussy e Maurice Ravel al mondo del primo Novecento italiano, con due brani per violino e orchestra firmati Ottorino Respighi e Lino Liviabella.