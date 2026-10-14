Antonello Manacorda per OSI al LAC
Il programma accosta pagine di Debussy e Ravel al mondo del primo Novecento italiano
LUGANO - Il direttore italiano Antonello Manacorda sale sul podio dell'Orchestra della Svizzera italiana domani, giovedì 15 ottobre alle 20, per il secondo concerto della stagione OSI al LAC 2026/27. Il programma accosta pagine di Claude Debussy e Maurice Ravel al mondo del primo Novecento italiano, con due brani per violino e orchestra firmati Ottorino Respighi e Lino Liviabella.
Il ruolo solistico è affidato al violinista prima parte dell'OSI Hans Liviabella, nipote del compositore Lino Liviabella. Il programma di sala della serata è già disponibile online.
Nel frattempo sono gli ultimi giorni per iscriversi alla nuova edizione di «Io, tu e l'OSI»: i musicisti non professionisti di tutta la Svizzera italiana possono mandare la propria adesione entro il 19 ottobre, per unirsi all'OSI e formare un'orchestra sinfonica che si esibirà a giugno 2027 al LAC sotto la direzione di Philippe Béran.